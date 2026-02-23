Guadalajara, México. Al menos 73 personas murieron en México durante el operativo de captura del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los violentos disturbios que siguieron a su muerte mientras gran parte del país temía el lunes una nueva ola de violencia y las autoridades reforzaban los operativos de seguridad y lanzaban un mensaje a la población para que mantuviera la calma.

El recuento de víctimas en el operativo de la víspera fue realizado el lunes por las autoridades mexicanas e incluía a miembros de las fuerzas de seguridad, presuntos miembros del cártel y otras personas. Las circunstancias de las muertes no fueron aclaradas.

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, dirigía una de las redes criminales de más rápido crecimiento en México, notoria por traficar fentanilo, metanfetamina y cocaína a Estados Unidos y por perpetrar fuertes ataques contra las autoridades. Luego de su captura y deceso el domingo, sus seguidores respondieron con una oleada de bloqueos de carreteras —más de 250 en 20 estados— , incendios y 27 ataques contra autoridades, sobre todo en Jalisco y el vecino estado de Michoaçán, dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

“El Mencho” murió durante un operativo en el sur de Jalisco lanzado por el ejército mexicano para capturarlo. Las Fuerzas Armadas lo habían localizado tras seguimientos hechos a una de sus parejas sentimentales, que llevaron a los militares hasta la localidad de Tapalpa, al sur de Jalisco, explicó el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.

14 Fotos Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, murió luego de un enfrentamiento con militares en el occidente de México.

Su círculo de seguridad respondió con un ataque muy violento. “El Mencho” y dos escoltas huyeron hacia una zona boscosa donde las fuerzas especiales los localizaron e hirieron. Los tres murieron durante su traslado a Ciudad de México, agregó el general.

Integrantes del cártel respondieron con violencia en todo el país. Trevilla dijo que un comandante del grupo criminal —que más tarde fue abatido en otro punto del estado— estaba ofreciendo más de 1,000 dólares a cada pistolero por militar muerto.

Entre los fallecidos de la jornada están los 11 caídos en el operativo, 25 miembros de la Guardia Nacional, un guarda de prisiones, un funcionario de la fiscalía de Jalisco y una mujer, según García Harfuch. Además, murieron 34 delincuentes y fueron detenidas 70 personas en diversos lugares.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió calma en su conferencia matutina el lunes y aseguró que ya no quedaban bloqueos y “prácticamente se ha restablecido toda la actividad”, aunque se mantiene activo un “centro de mando” para coordinar la seguridad en todo el país. El ejército movilizó a la zona 2.500 efectivos militares nuevos que se sumarían a los 7.000 ya presentes en Jalisco.

La Casa Blanca confirmó que Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia a la operación para capturar al líder del cártel y aplaudió al ejército de México por abatir a un hombre que era uno de los criminales más buscados en ambos países.

México confía en que la muerte del mayor traficante de fentanilo del mundo alivie la presión del gobierno de Trump, que no ha dejado de pedir mayores resultados en la lucha contra el crimen organizado. Pero muchas personas seguían nerviosas a la espera de la reacción del cártel.

Temor a que se dispare la violencia

La embajada de Estados Unidos pidió a través de X a su personal en ocho ciudades y en el estado de Michoacán que se resguardara y trabajara de forma remota el lunes y, como otras sedes diplomáticas, solicitó a los conciudadanos en muchas partes de México a hacer lo mismo.

Los automóviles comenzaron a circular en Guadalajara antes del amanecer del lunes, un cambio respecto al domingo, cuando la capital del estado de Jalisco y segunda ciudad más grande de México quedó paralizada casi por completo, con los vecinos encerrados en sus casas.

Más de 1,000 personas pasaron la noche atrapadas en el zoológico de Guadalajara, durmiendo en autobuses. El lunes por la mañana madres envueltas en mantas sacaron a sus hijos pequeños de los vehículos para que pudieran ir al baño, mientras camiones de la policía vigilaban la zona.

Luis Soto Rendón, director del zoológico, dijo que muchos llevaban atrapados allí desde la mañana del domingo, cuando estalló la violencia. Las familias se quedaron varadas sin poder regresar a sus hogares en estados cercanos como Zacatecas y Michoacán.

“Decidimos permitir que estas personas permanezcan dentro del zoológico por su propia seguridad”, explicó. “Tenemos niños de brazos hasta adultos de tercera edad.”

José Luis Ramírez, un terapeuta de 54 años, estaba en una larga fila de personas que esperaban fuera de una farmacia, uno de los pocos negocios abiertos el lunes en Guadalajara. Las familias compraban alimentos, medicinas, agua, pañales y leche a través de una puerta encadenada.

Era la primera vez que Ramírez salía de casa desde que estalló la violencia durante el fin de semana, pero se mostró esperanzado y afirmó que, a pesar del derramamiento de sangre, los civiles tenían que seguir adelante. “Tenemos que pensar no con el miedo, pero con la cabeza fría y tomar las cosas como vengan”.

La ciudad permanecía con poco movimiento y quien pudo quedarse en casa lo hizo.

Irma Hernández, una guardia de seguridad de 43 años que trabaja en un hotel de Guadalajara, no encontró transporte y sus jefes tuvieron que organizar un coche privado para recogerla. Su familia, dijo, había optado por no salir. “Estoy preocupada porque no sé cómo volver a casa si pasa algo”, dijo.

Golpe celebrado en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha dejado de exigir a México más resultados tangibles para combatir el tráfico de fentanilo y otras drogas y ha amenazado con imponer más aranceles o emprender acciones militares unilaterales contra los cárteles si México no muestra resultados.

El golpe del domingo al Cártel de Jalisco fue bien recibido por los estadounidenses.

El embajador Ron Johnson reconoció el éxito de las Fuerzas Armadas mexicanas y su sacrificio. En un comunicado a última hora del domingo dijo que “bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, la cooperación bilateral ha alcanzado niveles sin precedentes”.

David Mora, analista de México para International Crisis Group, señaló que la captura y el estallido de violencia marcan un punto de inflexión en la estrategia de Sheinbaum contra los cárteles que podría aliviar las presiones de Estados Unidos. “Esto le está señalando a Estados Unidos que, si seguimos cooperando, compartiendo inteligencia, México puede hacerlo”.

Pero los analistas también creen que el cartel podría fragmentarse y aumentar la violencia. Otros grupos podrían aprovechar el momento para expandir su control, aunque su principal enemigo, el Cártel de Sinaloa, está muy debilitado por detenciones de sus mienbros y su guerra interna.

El CJNG también podría reaccionar más violentamente todavía pese al golpe, explicó el analista David Saucedo, y “que se genere un escenario similar al que se vivió en Colombia en la década” de 1990, un combate frontal al gobierno “con coches bomba, con magnicidios, con ataques a aeronaves”.

Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, subrayó que México debía aprovechar este momento de debilidad del CJNG y lanzar un “asalto frontal, pero eficaz, basado en inteligencia” contra la organización y que Estados Unidos debería ayudar.

“El Mencho” era un objetivo prioritario para los dos gobiernos. El Departamento de Estado había ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto y en febrero de 2025 el gobierno de Trump designó al cártel como una organización terrorista extranjera.

Su futuro es incierto. El secretario García Harfuch dijo que el gabinete de Seguridad está muy atento ante “cualquier tipo de reacción que haya o de reestructuración dentro del cártel”. “Hay un seguimiento particular ya de varios mandos de esta organización criminal”, agregó.