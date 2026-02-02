Beijing criticó el lunes la primera victoria del Dalai Lama en los Grammy, describiendo el premio de la industria musical para un audiolibro, narración y grabación de cuentos como “una herramienta para la manipulación política anti-China”.

El líder espiritual budista tibetano, que vive en el exilio en India, recibió el premio el domingo por su libro, “Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama”.

En un comunicado en su sitio web, expresó que veía el premio “como un reconocimiento de nuestra responsabilidad universal compartida”.

“Recibo este reconocimiento con gratitud y humildad”, añadió.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, afirmó: “Es bien sabido que el 14º Dalai Lama no es meramente una figura religiosa, sino un exiliado político involucrado en actividades separatistas anti-China bajo el disfraz de la religión”.

“Nos oponemos firmemente a que la parte relevante utilice el premio como una herramienta para la manipulación política anti-China”, agregó.

El Dalai Lama, quien es visto por muchos como el rostro de la lucha de Tíbet por la autonomía, ha vivido en el exilio desde 1959, cuando las tropas chinas aplastaron un levantamiento en la capital tibetana de Lhasa.

China, que gobierna Tíbet como una región autónoma, ha sido acusada de intentar erradicar el idioma, la cultura y la identidad tibetanas.

Beijing y el Dalai Lama también se enfrentan sobre el eventual sucesor del líder espiritual. Los budistas tibetanos creen que los Dalai Lamas son reencarnaciones de un líder espiritual nacido por primera vez en 1391.

Beijing sostiene que el próximo Dalai Lama nacerá en Tíbet y será reconocido por el Partido Comunista gobernante, mientras que el Dalai Lama ha dicho que su sucesor será de un país libre y que China no tiene ningún papel en el proceso.