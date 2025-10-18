SAO PAULO. Un autobús de pasajeros en el noreste de Brasil chocó contra un terraplén de arena y volcó de lado, matando a 15 personas, informaron las autoridades el sábado.

El autobús transportaba a unas 30 personas, según la policía. De momento se desconoce el número de heridos, los cuales fueron trasladados a hospitales cercanos.

El vehículo partió del estado de Bahía y se estrelló en Saloá, una ciudad en el estado vecino de Pernambuco.

La policía indicó que el conductor perdió el control del autobús, cruzó al carril contrario y chocó contra rocas al borde de la carretera. Luego regresó al carril correcto, pero se impactó contra un terraplén de arena, lo que provocó que el vehículo volcara.

PUBLICIDAD

La causa del choque está bajo investigación. El conductor sufrió heridas leves y dio negativo en la prueba de alcoholemia, informó la policía.

El gobernador de Bahía, Jerônimo Teixeira, dijo en X que su gobierno estaba apoyando los esfuerzos de rescate y la identificación de las víctimas.

“Estoy siguiendo la situación con mi equipo y lamento profundamente la pérdida de vidas, las lesiones y el sufrimiento de todas las familias”, escribió.

Más de 10,000 personas murieron en incidentes de tráfico en Brasil en 2024, según el Ministerio de Transporte.

En abril, 11 personas perdieron la vida, incluyendo dos niños, cuando un autobús de pasajeros volcó de lado en el sureste de Brasil. En febrero, un autobús que transportaba estudiantes universitarios chocó con un camión en una carretera en el estado de Sao Paulo, matando a 12 pasajeros.

En septiembre pasado, un autobús que transportaba al equipo de fútbol americano Coritiba Crocodiles volcó en una carretera, matando a tres personas. Desde entonces, el equipo se ha inspirado en la NFL para reconstruirse.