La policía francesa detuvo a 780 personas implicadas en los violentos enfrentamientos que estallaron el sábado por la noche en París y otras ciudades francesas tras la victoria del París Saint-Germain en la Liga de Campeones.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, dijo que 57 agentes resultaron heridos, la mayoría con lesiones leves, mientras los aficionados al fútbol provocaban incendios y destrozaban comercios. Un pequeño grupo incluso intentó asaltar una comisaría de París.

Nuñez dijo en una conferencia de prensa el domingo que “la situación se ha controlado en gran medida”.

“La mayoría de las celebraciones tuvieron lugar pacíficamente” en toda la capital francesa, dijo, señalando que la mayoría de los incidentes se produjeron en el barrio de los Campos Elíseos y cerca del estadio Parque de los Príncipes, en el oeste de París, donde los aficionados se habían reunido para ver el partido.

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La policía también intervino cinco veces durante la noche para impedir que la gente bloqueara el tráfico en la principal carretera de circunvalación de París, dijo.

Nuñez dijo que se produjeron incidentes en unas 15 ciudades de Francia, describiendo “uno o dos” comercios vandalizados en cada una de ellas aparte de París. En total fueron detenidas 780 personas, 480 de ellas en la región parisina.

La Fiscalía de París informó de que 277 personas, 82 de ellas menores, habían sido puestas bajo custodia policial por presuntos delitos. La mayoría fueron por agresión a agentes de policía, mientras que otras acusaciones incluyen robo, vandalismo y alteración del orden público.

En un accidente grave, un conductor perdió el control de un coche que se empotró contra la terraza de un restaurante, dejando dos heridos, uno de ellos grave, según Núñez.

Sin embargo, Núñez afirmó que las celebraciones previstas para la victoria del equipo el domingo por la tarde en el Campo de Marte, cerca de la Torre Eiffel, seguirían adelante como estaba previsto. Advirtió de que la policía respondería con “firmeza y determinación” a cualquier posible acto de violencia.

A continuación, el equipo del PSG será recibido por el presidente francés, Emmanuel Macron, en el palacio presidencial del Elíseo.

Los aficionados comenzaron a celebrarlo en París tras el pitido final del sábado por la noche en Budapest (Hungría), donde el París Saint-Germain se impuso al Arsenal en la tanda de penaltis en una dramática final.

Los hinchas desfilaron por las avenidas próximas al Arco del Triunfo, algunos de ellos lanzando bengalas y haciendo sonar las bocinas de los coches. Alrededor de 20,000 personas se congregaron en los Campos Elíseos, donde la policía trabajó para contener a la multitud.

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La prefectura de policía de París dijo que grupos más pequeños causaron disturbios en diversos lugares, y que algunos vandalizaron comercios y prendieron fuego a la basura y a bicicletas de autoservicio en las calles. También se incendiaron coches. Los que intentaron asaltar una comisaría de policía en el elegante barrio del 8º Arrondissement fueron dispersados, según la policía.

En mayo del año pasado, tras el primer título del PSG, 201 personas resultaron heridas en la capital francesa y la policía efectuó más de 500 detenciones en toda Francia.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.