Cientos de personas realizaron una procesión en silencio el domingo para honrar a las víctimas del incendio de Nochevieja en un bar en la estación alpina suiza de Crans-Montana, que dejó 40 muertos y muchos heridos de gravedad.

Los dolientes salieron en silencio de la Capilla de San Cristóbal al son de música de órgano después de la misa de una hora, en Crans-Montana. Algunos se abrazaron y otros aplaudieron antes de unirse a la marcha silenciosa colina arriba hacia el bar Le Constellation.

Cientos de personas, algunas con ramos de flores en sus manos, caminaron en la densa y serpenteante procesión bajo un sol brillante, pasando frente a tiendas cerradas. En lo alto de la montaña que da a la localidad, las máquinas de nieve arrojaban plumas de copos blancos al aire.

En la cima de la calle, frente a Le Constellation, que aún está en gran parte oculto a la vista por pantallas blancas, la multitud creciente permaneció en casi total silencio, algunos llorando. Luego estallaron en aplausos al tiempo que dolientes y simpatizantes depositaban ramos de flores en un sitio improvisado de homenaje lleno de flores, juguetes de peluche y otros tributos .

“Fueron allí a festejar”

“Ante este hecho trágico, creo que todos debemos recordar que somos hermanos y hermanas en la humanidad”, dijo Véronique Barras, una residente local que conoce a familias en duelo. “Es importante apoyarnos mutuamente, abrazarnos y avanzar hacia la luz”.

Cathy Premer indicó que su hija estaba celebrando su cumpleaños 17 el 31 de diciembre cuando llamó en las primeras horas de la mañana para decir que estaba atrapada porque Le Constellation estaba acordonado.

“Para los jóvenes, pero incluso para los adultos, es difícil entender cosas que parecen inexplicables”, declaró. “Fueron allí a festejar, es un destino para el 31 de diciembre, es muy festivo, había personas de muchas nacionalidades... y todo se convirtió en una tragedia”.

En la multitud, Paola Ponti Greppi, una italiana de 80 años que tiene una casa en Crans-Montana, pidió controles de seguridad en los bares.

“Necesitamos más seguridad en estos lugares porque no es el único lugar así. ¿Por qué las autoridades no realizaron los controles adecuados? Para mí eso es terrible”.

Misa para las víctimas

Durante la misa, el reverendo Gilles Cavin habló de la “terrible incertidumbre” para las familias que no están seguras si sus seres queridos se encuentran entre los muertos o aún vivos entre los heridos.

“No hay palabras lo suficientemente fuertes para expresar la consternación, angustia y enojo de aquellos que están afectados en sus vidas hoy. Y sin embargo, estamos aquí, reunidos porque el silencio por sí solo no es suficiente”, expresó.

En los bancos abarrotados, una mujer afligida escuchaba atentamente, con las manos entrelazadas con fuerza y a veces sosteniendo un rosario, al tiempo que los oradores realizaban lecturas en alemán, francés e italiano.

Cuarenta personas murieron y 119 resultaron heridas en el incendio que se desató alrededor de la 1:30 de la mañana del jueves en el bar Le Constellation. La policía ha resaltado que muchas de las víctimas eran adolescentes o veinteañeros.

Para la mañana del domingo, las autoridades suizas habían identificado a 24 de las 40 víctimas mortales. Incluyen a 18 ciudadanos suizos de entre 14 y 31 años, dos italianos de 16 años, un adolescente también de 16 años con doble nacionalidad de Italia y los Emiratos Árabes Unidos, un rumano de 18 años, un francés de 39 y un ciudadano turco de 18.

Una madre afligida

Una de las víctimas fue Arthur Brodard, de 16 años, cuya madre lo buscó frenéticamente.

“Nuestro Arthur ahora se ha ido a festejar al paraíso”, dijo visiblemente afectada Laetitia Brodard en una historia de Facebook publicada el sábado por la noche, hablando a la cámara. “Podemos comenzar nuestro duelo, sabiendo que está en paz y en la luz”.

La búsqueda frenética de Brodard por su hijo reflejó la desesperación de las familias de los jóvenes desaparecidos durante el incendio, que no sabían si sus seres queridos estaban muertos o en el hospital.

Las autoridades suizas subrayaron que el proceso de identificación de las víctimas fue particularmente difícil debido al avanzado grado de las quemaduras, requiriendo el uso de muestras de ADN. Brodard también había dado su muestra de ADN para ayudar en el proceso de identificación.

En su publicación de Facebook, Brodard agradeció a aquellos que “testimoniaron su compasión, su amor” y a quienes compartieron información cuando buscaba ansiosamente y esperaba noticias de su hijo. Otros padres y hermanos aún esperan con angustia.

Gerentes del bar enfrentan investigación penal

Las autoridades suizas han abierto una investigación penal contra los gerentes del bar.

Se sospecha que los dos son responsables de homicidio involuntario, lesiones corporales involuntarias y causar un incendio involuntariamente, señaló la fiscal jefe de la región de Valais, Beatrice Pilloud, a los periodistas el sábado. No se reveló públicamente el nombre de los gerentes.

Los investigadores dijeron el viernes que creen que las luces de bengala chispeantes sobre las botellas de champaña desataron el fuego cuando se acercaron demasiado al techo del bar abarrotado.

Las autoridades planean investigar si el material de insonorización en el techo cumplía con las regulaciones y si las bengalas estaban permitidas para su uso en el bar. Las autoridades agregaron que también examinarán otras medidas de seguridad en el lugar, incluidos los extintores de incendios y las rutas de escape.

El presidente suizo Guy Parmelin anunció un día nacional de luto por las víctimas el 9 de enero.

La ministra francesa de Salud, Stéphanie Rist, dijo que 17 pacientes han recibido atención en Francia, de un total de 35 trasladados desde Suiza a cinco países europeos. Se planea transferir a otros pacientes a Alemania, Italia y Bélgica.