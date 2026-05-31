Las elecciones presidenciales de Colombia arrancaron este domingo con la apertura de los colegios electorales para más de 41 millones de ciudadanos que están habilitados para votar en primera vuelta por el sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro.

Las urnas se abrieron a las 8:00 hora local (13:00 GMT) y durante ocho horas recibirán a los votantes, hasta cerrar a las 16:00 hora local (21:00 GMT), cuando comenzará el conteo de las papeletas por parte de la Registraduría Nacional.

El propio presidente Petro, vestido de blanco de pies a cabeza; el registrador nacional, Hernán Penagos, y la defensora del Pueblo, Iris Marín, entre otros funcionarios, encabezaron el acto protocolario de apertura de las elecciones, celebrado en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

Entre una baraja de 11 aspirantes presidenciales, los tres punteros en las encuestas son el progresista Iván Cepeda, aliado de Petro, y los opositores de signo conservador Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, que prometen mano dura para los grupos ilegales y los narcotraficantes.

En estos comicios, los colombianos definirán si revierten o profundizan el modelo político del presidente Petro, el primero de tendencia izquierdista en Colombia y quien no puede optar por la reelección.