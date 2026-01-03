Han pasado varias horas desde que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, confirmó la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Venezuela.

La detención se dio en medio de un ataque a ‘gran escala’, liderado por el gobierno norteamericano.

Se conoció que Nicolás Maduro fue capturado y trasladado hacia Estados Unidos en aeronaves y tuvieron que hacer una parada imprevista en Puerto Rico por una emergencia médica del líder del régimen.

Asimismo, con el paso de las horas, se han revelado detalles de la operación, donde se prevé que participaron más de 150 aeronaves especializadas.

El diario estadounidense El Nueva York Times reveló en su cubrimiento que allegados a Nicolás Maduro habrían colaborado con el gobierno de Donald Trump para lograr la captura. Vale recordar que había una recompensa de $50 millones para quien brindara información.

De igual modo, el diario estadounidense aseguró que la operación se llevó a cabo con una combinación de inteligencia humana y tecnológica, que permitió la intercepción de Maduro de forma sorpresiva, pues conocían con gran precisión los movimientos realizados por él en los últimos días.

El diario señala que informantes del régimen Maduro colaboraron con la CIA para emplear una flota de drones especiales en Venezuela; esto les permitió monitorear los movimientos de Maduro en tiempo real, lo que facilitó la operación militar.

En la primer rueda de prensa, consedida por Donald Trump, indicó que “La Operación Absolute Resolves fue conducida y realizada durante las horas más oscuras del 2 de enero. Fue la culminación de meses de planeación, una operación que solamente las fuerzas militares de Estados Unidos pueden realizar”.

“Nuestro trabajo comenzó hace muchos meses, trabajando con operaciones aéreas, marítimas y especiales, y las últimas dos décadas hemos especializado a las fuerzas de operaciones. Esta misión en particular requirió todos los componentes de nuestra fuerza: soldados, marineros, la gente de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional trabajando en unísono con nuestros líderes bajo una operación sin precedentes”, dijo Donald Trump.

Vale la pena mencionar que varios miembros de la cúpula del régimen venezolano, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Delcy Rodríguez, Tarek William Saab y otros, continúan en libertad.

El gobierno de Donald Trump ofreció una recompensa de $25 millones a quien colabore para lograr la captura de Diosdado Cabello, ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz del régimen de Nicolás Maduro.