Melbourne, Australia. Cuando el granjero australiano Rhys Smoker anunció que había encontrado una rana viva en una bolsa de lechuga, sus compañeros de casa no le creyeron.

Smoker había estado preparando una cena de bistec y ensalada el sábado para las tres personas que comparten su casa en Esperance, en el estado de Australia Occidental, cuando vio la rana entre las hojas dentro de la bolsa de plástico sellada que había comprado en un supermercado, dijo el martes su compañera de casa Laura Jones.

“Nos dijo: ‘Hermano, hay una rana en la lechuga’. Y nosotros le dijimos: ‘No, te estás burlando, eso no es real’”, explicó Jones a AP.

PUBLICIDAD

Smoker llevó la bolsa a la sala de estar para enseñársela a Jones y a su compañero Billy Le Pine.

“Obviamente hay una ranita escondida y, sí, todos nos reímos un poco de ello”, dijo Jones.

Le Pine dice que bautizaron a la rana con el nombre de Greg antes de liberarla en un estanque cercano a la casa.

“Pensamos en darle una pequeña melodía de despedida mientras tocábamos Crazy Frog para él”, declaró Le Pine a Australian Broadcasting Corp. Crazy Frog es un personaje sueco animado por CGI y músico de Eurodance.

Smoker y su compañera Lilli Ashby habían comprado la lechuga en un supermercado Woolworths de Esperance el mismo día en que Greg fue descubierto.

Hace cinco años, un comprador se encontró con una pitón diamante no venenosa de 3 metros de largo en una estantería de un supermercado Woolworths de Sídney. También en 2021, un comprador descubrió una serpiente venenosa de cabeza pálida envuelta en plástico con lechuga en un supermercado ALDI de Sídney.

Woolworths dijo que la rana en la ensalada era un incidente aislado y que no se habían registrado otros casos similares. “Nuestros equipos están investigando este asunto con nuestros proveedores con carácter prioritario”, afirma un comunicado de Woolworths.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.