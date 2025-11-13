Marco Bermúdez es un adolescente de 14 años que se convirtió en el empresario más joven del mundo. El español que comenzó a emprender a los 8 años ya cuenta con tres proyectos empresariales y quiere seguir creciendo.

Mientras sus compañeros de la escuela le dedican su tiempo a divertirse, Bermúdez piensa en crear nuevas soluciones para problemas reales. En una entrevista que tuvo para el medio de comunicación “Antena 3”, contó cómo fueron sus inicios y lo difícil que es crear una empresa.

Marco estudiaba en Genius School, una escuela que se enfoca en despertar vocaciones emprendedoras desde temprana edad, y fue allí donde se le ocurrió diseñar su primer proyecto: un robot humanoide.

Aunque en un inicio no funcionó y fue un total “fracaso”, no se desanimó, sino todo lo contrario; lo transformó en una experiencia de aprendizaje y siguió adelante con nuevos retos.

“A los 8 años supe lo que es el fracaso”, afirmó. Sin embargo, ese fue el comienzo, ya que empezó a crear nuevos proyectos y las cosas empezaron a tornarse a su favor, si bien nunca imaginó convertirse en el empresario más joven del mundo.

A los 10 años, tomó la decisión de invertir en su primera impresora 3D y, con ella, llevó a cabo su primer proyecto rentable: ThreeDimensional, una empresa que se encarga de realizar llaveros y letreros utilizando impresión 3D con materiales vegetales.

El empresario más joven del mundo

Marco se enfocó tanto en su emprendimiento que logró obtener ingresos entre 7,000 y 10,000 euros (más de $8,100 y $11,600), algo que lo dejó realmente sorprendido.

“A los 8 años conocí el fracaso, pero ya he ganado más de 10,000 euros”, comentó Bermúdez.

Aunque muchas personas creen que Marco, al ser el empresario más joven del mundo, no tiene tiempo para hacer cosas de niño, lo cierto es que es todo lo contrario; comparte tiempo con sus padres y hace actividades como cualquier joven de su edad.

“Mucha gente piensa que no hago cosas de niño, pero sí. He aprendido a compaginar el ser un niño con ser emprendedor. En mis ratos libres es cuando me pongo a trabajar”, argumentó.

En la entrevista, habló de que, como cualquier otro niño, se aburre en clase y que, desde su punto de vista, las escuelas deberían cambiar su metodología de enseñanza.

“En clase me aburro como se aburre todo el mundo. La educación hoy en día no está preparada para lo que se necesita, ya que debería ser más práctica y menos teoría”, argumentó.

Además, argumentó que, cada día, la inteligencia artificial gana más popularidad, por lo que los colegios deberían comenzar a implementarla y enseñarla.

“Me deberían empezar a enseñar Inteligencia Artificial que, al fin y al cabo, no es el futuro, sino que es el presente. Que no me lo estén enseñando quiere decir que está atrasada para lo que se debe requerir”, manifestó.

A pesar de que es un empresario exitoso, sus padres le dicen que debe estudiar una carrera para así asegurar su futuro, y es algo con lo que Marco está totalmente de acuerdo.

“Tengo la idea de hacer una carrera y la voy a mantener. No sé bien qué, pero algo tendré que hacer por si esto no sale bien. Al fin y al cabo, es educarte en otros campos”, señaló.