La historia de la española Conchi llamó la atención del cardiólogo Manuel de la Peña, quien no solo decidió entrevistarla, sino que también le preguntó cuál es la fórmula para vivir 101 años.

El autor del libro “Guía para vivir sanos 120 años” compartió en sus redes sociales la entrevista de la mujer longeva y su secreto de la “eterna juventud”. La adulta mayor resumió que su receta para vivir tantos años se debe a una alimentación fácil y sencilla, actitud positiva ante la vida y una espiritualidad profunda.

“A lo largo de mi vida he comido muchos garbanzos, sopa de fideo; eso es lo que hago aquí. Nada de embutidos ni grasas tampoco”, comentó Conchi.

De la Peña, quien ha dedicado gran parte de su vida a entrevistar a personas centenarias, se interesó por la vida que ha llevado Chochi y por cómo una buena alimentación la mantiene en perfecto estado de salud.

Para la mujer, su receta de longevidad son los garbanzos, la sopa de fideo y las espinacas, ya que eso es lo que ha comido a lo largo de su vida. Hoy en día, su energía se compara con la de alguien de 50 años.

“Para hacer esta sopa, le pongo unos ajitos y rehogo las espinacas ya lavadas. El agua que soltaban la cocino hasta que las espinacas quedan fritas; luego le agrego un huevo revuelto y a mí me encantan así”, afirmó.

Otra de las cosas que no puede faltar es la oración, ya que antes de comenzar el día eleva una plegaria al Señor. Esto también es parte importante de su vida y se ha convertido en un elemento fundamental de su alegría.

A lo largo de los años, la ciencia ha demostrado que el secreto de la juventud se encuentra en el consumo de comidas saludables, acompañado de actividad física, dejando de lado todos los productos ultraprocesados.

Asimismo, el cardiólogo, en varias de sus entrevistas e investigaciones, ha comprobado cómo las proteínas vegetales presentes en legumbres como los garbanzos, lentejas o guisantes están asociadas con una menor mortalidad.

Estas dietas reducen el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y diabetes. Además, favorecen la longevidad debido a su alto contenido de fibra, antioxidantes y micronutrientes como el hierro y el magnesio.

Por otro lado, los garbanzos son uno de los alimentos más comunes y consumidos en las llamadas “zonas azules”, donde las personas superan los 90 y 100 años y cuentan con buena salud, ya que su dieta se basa en vegetales y pocas carnes procesadas.