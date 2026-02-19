Naciones Unidas. Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU pidieron el miércoles que el acuerdo de alto al fuego en Gaza se vuelva permanente, y criticaron los empeños de Israel por ampliar su control en Cisjordania como una amenaza a las perspectivas de una solución de dos Estados, en vísperas del primer encuentro de la Junta de Paz del presidente estadounidense Donald Trump para debatir el futuro de los territorios palestinos.

La sesión de Naciones Unidas en Nueva York iba a realizarse el jueves, pero se adelantó después de que Trump anunciara la reunión de la junta para esa misma fecha y quedara claro que ello complicaría los planes de viaje de los diplomáticos que planeaban asistir a ambas. Es un indicio del posible conflicto entre el órgano más poderoso de la ONU y la nueva iniciativa de Trump, cuyas ambiciones más amplias de mediar en conflictos globales han generado inquietud en algunos países ante la posibilidad de que intente rivalizar con el Consejo de Seguridad de la ONU.

La ministra británica de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, dijo que hay una oportunidad para que el órgano más poderoso de la ONU ayude a construir “un futuro mejor” para israelíes y palestinos pese al “ciclo de violencia y sufrimiento” durante la guerra de más de dos años entre Israel y Hamás.

“Gaza no debe quedar estancada en una tierra de nadie entre la paz y la guerra”, declaró Cooper al inaugurar la reunión.

Además del Reino Unido, los ministros de Asuntos Exteriores de Israel, Jordania, Egipto e Indonesia asistieron a la reunión mensual sobre Oriente Medio del consejo de 15 miembros, luego de que muchos países árabes e islámicos solicitaron la semana pasada que se conversara sobre Gaza y el polémico proyecto de asentamiento de Israel en Cisjordania antes de que algunos de ellos viajaran a Washington.

“La anexión es una violación de la Carta de la ONU y de las normas más fundamentales del derecho internacional”, declaró el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour. “Es una violación al plan del presidente Trump, y constituye una amenaza existencial para los esfuerzos de paz en curso”.

El ministro de Exteriores de Israel, Guideon Saar, declaró antes de la sesión que no estaba atrayendo atención, y que la atención del mundo internacional estaría en la reunión de la Junta de Paz.

Saar también acusó al Consejo de Seguridad de estar “infectado de una obsesión antiisraelí”, e insistió en que ninguna nación tiene un derecho más fuerte que su “derecho histórico y documentado a la tierra de la Biblia”.

Mayores ambiciones para la Junta de Paz

La junta que presidirá Trump fue concebida originalmente como un pequeño grupo de líderes mundiales encargado de supervisar su plan de 20 puntos para el futuro de Gaza. Pero la ambiciosa nueva visión del mandatario de que la junta actúe como mediadora de conflictos en todo el mundo ha sembrado escepticismo entre aliados importantes.

Aunque hasta ahora más de 20 países han aceptado una invitación para integrarse a la junta, socios cercanos como Francia, Alemania y otros han optado por no sumarse y han renovado su respaldo a la ONU, que también atraviesa importantes reformas y recortes de financiación.

Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU, pareció criticar a los países que aún no se han sumado a la Junta de Paz, al decir que, a diferencia del Consejo de Seguridad, la junta “no está hablando, está actuando”.

“Estamos escuchando a la clase parlanchina criticar la estructura de la junta, de que es poco convencional, de que no tiene precedentes”, expresó Waltz el miércoles. “Una vez más, las viejas formas no estaban funcionando”.

El Consejo de Seguridad se reunirá un día después de que casi todos sus 15 miembros —salvo Estados Unidos— y decenas de otros diplomáticos se sumaron al embajador palestino Mansour mientras leía una declaración en nombre de 80 países y varias organizaciones, en la cual se condenaban las acciones más recientes de Israel en Cisjordania, se exigía un cambio de rumbo inmediato y se enfatizaba una “fuerte oposición a cualquier forma de anexión”.

En las últimas semanas, Israel ha puesto en marcha un controvertido proceso de regulación de tierras que profundizará su control en la Cisjordania ocupada. El ministro israelí de Energía, Eli Cohen, señaló que equivale a una “soberanía de facto” que bloqueará el establecimiento de un Estado palestino.

Palestinos indignados, países árabes y grupos defensores de los derechos humanos han dicho que las medidas equivalen a una anexión ilegal del territorio, hogar de aproximadamente 3,4 millones de palestinos que lo reclaman para un futuro Estado.

“Un momento crucial en Oriente Medio”

En la reunión de la ONU se profundizó en el acuerdo mediado por Estados Unidos que entró en vigor el 10 de octubre. La jefa de asuntos políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, y representantes de la sociedad civil israelí y palestina ofrecieron informes por primera vez desde los ataques del 7 de octubre de 2023, encbezados por Hamás, que desencadenaron la guerra.

“El presidente Trump habló de una era dorada para Oriente Medio. Ese futuro es posible y sólo puede desbloquearse resolviendo el conflicto palestino-israelí, eliminando un motor central de inestabilidad y un combustible para la radicalización”, advirtió Hiba Qasas, una palestina que es directora ejecutiva fundadora de la fundación Principles for Peace, con sede en Ginebra.

El exdiplomático israelí Nadav Tamir, director ejecutivo de J Street Israel —un grupo liberal de cabildeo que promueve políticas por la paz y pro Israel—, coincidió con ello, diciendo que una sólida coalición de israelíes y palestinos cree que la única manera de poner fin al conflicto es mediante una solución de dos Estados.

“Israel no puede seguir siendo la patria democrática del pueblo judío si a los palestinos se les niega una patria propia. Nuestros futuros son interdependientes”, apuntó Tamir.

DiCarlo, de la ONU, indicó que este es “un momento crucial en Oriente Medio” que abre la posibilidad a que la región avance en una nueva dirección. “Pero esa apertura no está asegurada ni es indefinida”, señaló, y si se mantendrá depende de las decisiones en las próximas semanas.

“Ahora nuestros esfuerzos colectivos deben consolidar el alto al fuego en Gaza y aliviar el sufrimiento de la población”, expresó. “Necesitamos avances concretos hacia la estabilización y la recuperación, en consonancia con el derecho internacional, para sentar las bases de una paz duradera. La reunión de la Junta de Paz en Washington, D.C., mañana es un paso importante”.

Algunos aspectos del acuerdo han avanzado, entre ellos la liberación por parte de Hamás de todos los rehenes que mantenía y el aumento de la ayuda humanitaria que ingresa a Gaza, aunque la ONU afirma que es insuficiente. Se ha designado un nuevo comité tecnocrático para administrar los asuntos cotidianos de Gaza.

Pero los pasos más difíciles aún están por delante, incluida la implementación de una fuerza internacional de seguridad, el desarme de Hamás y la reconstrucción de Gaza.

Trump declaró esta semana que los miembros de la Junta de Paz han prometido 5,000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza, y que emplazarán a miles de efectivos para fuerzas internacionales de estabilización y policiales en el territorio. No dio detalles. El ejército de Indonesia afirma que se prevé que hasta 8,000 de sus soldados estén listos para finales de junio con el fin de que sean desplegados en Gaza, parte de una misión humanitaria y de paz.