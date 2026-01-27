Seúl, Corea del Sur. Corea del Norte lanzó presuntos misiles balísticos hacia el mar el martes en aparentes pruebas de armas, según sus vecinos, mientras el Norte intensifica las hostilidades con su rival Corea del Sur antes de una importante reunión política.

En Japón, la oficina de la primera ministra y el Ministerio de Defensa dijeron que Corea del Norte disparó posibles misiles balísticos. El Ministerio surcoreanos de Defensa dijo que detectó el lanzamiento de al menos un proyectil no identificado desde la costa este de Corea del Norte. Ninguno de los dos países proporcionó detalles en un primer momento como hasta dónde viajaron las armas norcoreanas.

El lanzamiento del martes se produjo después de que Corea del Norte amenazara recientemente con represalias tras lo que describió como vuelos de drones de vigilancia surcoreanos a través de la frontera, uno a principios de enero y otro en septiembre. El gobierno surcoreano negó haber operado drones en los momentos especificados por Corea del Norte y comenzó a investigar si fueron enviados por civiles.

Analistas dijeron que las acusaciones de drones de Corea del Norte probablemente fueron impulsadas por sus esfuerzos para aumentar los sentimientos contra Corea del Sur antes del congreso del Partido de los Trabajadores, que se espera comience a finales de enero o febrero. El Norte podría agregar la declaración del líder Kim Jong Un de un sistema hostil de “dos estados” en la península de Corea en la constitución del partido durante el congreso, el primero de su tipo en cinco años.

A principios de este mes, Corea del Norte dijo que realizó vuelos de prueba de misiles hipersónicos. Kim observó los lanzamientos y subrayó la necesidad de reforzar el disuasivo nuclear del país, según los medios estatales de Corea del Norte.

En diciembre, Corea del Norte probó lo que llamó misiles de crucero estratégicos de largo alcance y nuevos misiles antiaéreos y publicó fotos que mostraban la aparente construcción de su primer submarino nuclear.

Corea del Norte buscó demostrar o revisar sus logros en el sector del desarrollo de armas antes del congreso del partido, dijeron analistas.