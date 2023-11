Corea del Sur tiene previsto lanzar a final de mes su primer satélite espía construido en el país, para vigilar mejor a la rival Corea del Norte, que está expandiendo su arsenal de armas nucleares.

El plan se anunció días después de que Pyongyang no ejecutara su plan de hacer un tercer intento de lanzar su propio satélite de reconocimiento durante el mes de octubre, probablemente debido a problemas técnicos.

Jeon Ha Gyu, vocero del Ministerio surcoreano de Defensa, dijo a la prensa el lunes que el primer satélite espía del país saldría el 30 de noviembre desde la base aérea de Vandenberg, California.

PUBLICIDAD

El satélite será transportado por un cohete Falcon 9 de SpaceX. Seúl tiene un contrato con SpaceX para lanzar otros cuatro satélites espía entre ahora y 2025, según la Administración del Programa de Adquisiciones de Defensa de Corea del Sur.

En este momento, Corea del Sur no tiene satélites propios de reconocimiento militar y depende de los satélites espía de Estados Unidos para seguir los movimientos de Corea del Norte.

Poseer sus propios sistemas daría al país un sistema independiente de vigilancia desde el espacio para seguir a Corea del Norte casi en tiempo real. Al sumarse al llamado sistema surcoreano de tres ejes —ataque preventivo, defensa de misiles y activos de represalias— el sistema general del país contra Corea del Norte se vería muy reforzado, según Lee Choon Geun, investigador honorario del Science and Technology Policy Institute de Corea del Sur.

Lee señaló que los satélites espía de Estados Unidos ofrecen imágenes con una resolución mucho más alta, pero operan según los objetivos estratégicos de Washington, no de Seúl. En ocasiones, Estados Unidos no comparte con Corea del Sur imágenes de satélite con información muy sensible.

También Corea del Norte quiere adquirir sus propio satélite. Pero sus dos intentos previos de lanzamiento este año fracasaron por motivos técnicos. El país dijo que haría un tercer intento en algún momento de octubre, algo que no ocurrió. Sus medios estatales no han dado un motivo.