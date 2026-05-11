La empresa europea de cruceros MSC anunció este lunes su primera ruta hacia Alaska que partirá desde Seattle, su nuevo puerto sede en el noroeste de Estados Unidos, hacia el próximo septiembre.

La línea MSC Poesia realizará itinerarios de siete noches que comenzarán en Seattle y pararán en los puertos de Ketchikan, Icy Strait Point y Juneau, en Alaska, así como en Victoria, en la provincia canadiense de Columbia Británica, según un comunicado de la compañía, con sede global en Suiza.

También podrán apreciarse vistas del Endicott Arm, que es un fiordo de casi 50 kilómetros en el sureste de Alaska conocido por sus muros de granito y cascadas, además del glaciar Dawes y otros fiordos, que son estrechas entradas costeras de mar formadas por la inundación de un valle excavado o tallado por acción de glaciares.

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La nueva ruta de MSC, la tercera mayor línea internacional de cruceros y la primera de Europa, es parte de la creciente inversión de la compañía en el mercado norteamericano, donde promete combinar “el estilo europeo con la comodidad estadounidense”.

“El lanzamiento en Seattle refleja nuestro continuo compromiso con expandir nuestra presencia a lo largo de Norteamérica y ofrecer a nuestros huéspedes nuevas formas de experimentar algunos de los destinos más extraordinarios del mundo”, declaró Lynn Torrent, presidenta de MSC Cruises en Norteamérica.

Las rutas de Aslaka tendrán un menú culinario inspirado en el Pacífico noroeste de Estados Unidos, incluyendo mariscos, bebidas calientes y cocteles.

También habrá una alianza con la organización de conservación animal marina ORCA que educará a la tripulación y los invitados sobre el comportamiento de las ballenas y otra fauna oriunda de la región, además de orientar sobre la forma apropiada de navegar en las aguas de la zona.

El nuevo servicio se anuncia en medio del crecimiento global de los cruceros turísticos, que transportaron un récord de 37.2 millones de pasajeros en 2025, un crecimiento anual del 7.5 %, liderados por 22.1 millones de Norteamérica, según reveló en abril la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA, en inglés).