La Cuaresma de 2026 iniciará el miércoles 18 de febrero con la celebración del Miércoles de Ceniza y finalizará la tarde del jueves 2 de abril, antes de la Misa de la Cena del Señor, que da paso al Triduo Pascual.

Durante este periodo, la Iglesia católica convoca a los fieles a prepararse para la Pascua mediante prácticas penitenciales y de renovación espiritual.

De acuerdo con la Conferencia Episcopal Española, la Cuaresma es “el tiempo litúrgico que marca la Iglesia para prepararnos para la fiesta de la Pascua. Es un tiempo para la renovación de las promesas bautismales en Pascua de Resurrección mediante la oración, la limosna y el ayuno”. Este tiempo también se presenta como una ocasión para profundizar en la escucha de la Palabra de Dios, la conversión y la reconciliación.

El término “Cuaresma” tiene su origen en el latín quadragesima, que significa “cuarenta días” o “cuadragésimo día”, en referencia al periodo comprendido entre el I Domingo de Cuaresma y el inicio del Triduo Pascual, según la Enciclopedia Católica.

Significado del Miércoles de Ceniza

En la liturgia del Miércoles de Ceniza, el sacerdote impone ceniza en la frente de los fieles y puede pronunciar una de estas dos fórmulas: “Conviértete y cree en el Evangelio” o “Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás”. Ambas expresiones forman parte del rito que da inicio al tiempo cuaresmal.

Qué se debe hacer y qué no durante la Cuaresma

La Constitución Sacrosanctum Concilium, centrada en la sagrada liturgia, establece que la catequesis cuaresmal debe profundizar en la reflexión sobre el pecado y la penitencia. El documento señala: “Y en cuanto a la catequesis, incúlquese a los fieles, junto con las consecuencias sociales del pecado, la naturaleza propia de la penitencia, que lo detesta en cuanto es ofensa de Dios; no se olvide tampoco la participación de la Iglesia en la acción penitencial y encarézcase la oración por los pecadores” (SC 109). La Instrucción General del Misal Romano (IGMR) dispone que durante la Cuaresma no se canta ni se recita el Gloria. Además, indica que “en vez del Aleluya, se canta el versículo antes del Evangelio que aparece en el leccionario” (IGMR 53). El mismo documento establece: “Durante el tiempo de Cuaresma se prohíbe adornar el altar con flores. Se exceptúan, sin embargo, el Domingo Laetare (IV de Cuaresma), las solemnidades y las fiestas” (IGMR 305). También precisa que el color litúrgico es el morado y que el rosado puede utilizarse el Domingo de Laetare (IGMR 346). El Código de Derecho Canónico (CIC 1251-1252) determina que el Miércoles de Ceniza es día de ayuno y abstinencia. El ayuno es obligatorio para personas mayores de edad hasta los 59 años, mientras que la abstinencia de carne rige desde los 14 años y debe observarse todos los viernes del año, salvo cuando coincidan con solemnidades. Durante este periodo es habitual la práctica del Vía Crucis, que consta de 14 estaciones dedicadas a la meditación de la pasión y muerte de Jesucristo. En algunos casos se incorpora una decimoquinta estación centrada en la Resurrección.

La Cuaresma concluye el 2 de abril de 2026, dando paso a las celebraciones centrales de la Semana Santa con el inicio del Triduo Pascual.

Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en un informe de AciPrensa.