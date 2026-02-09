Hong Kong. Jimmy Lai, exmagnate de los medios de comunicación de Hong Kong, defensor de la democracia y duro crítico de Beijing, fue sentenciado a 20 años de prisión en uno de los casos más destacados procesados bajo una ley de seguridad nacional impuesta por China que prácticamente ha silenciado la disidencia en la ciudad.

La jueza Esther Toh dijo que 18 años de la sentencia de Lai deben cumplirse consecutivamente a su condena por fraude, por la cual recibió una sentencia de cinco años y nueve meses. Lai puede apelar su caso. Sus coacusados recibieron penas de prisión de entre 6 años y 3 meses y 10 años.

Tres jueces aprobados por el gobierno evitaron que Lai, de 78 años, recibiera la pena máxima de cadena perpetua por cargos de conspirar con otros para coludirse con fuerzas extranjeras con el fin de poner en peligro la seguridad nacional, y asociación delictuosa para publicar artículos sediciosos. Fue declarado culpable en diciembre. Dada su edad, la sentencia de cárcel podría mantenerlo tras las rejas el resto de su vida.

Antes de que Lai saliera de la sala del tribunal, se le veía serio, mientras algunas personas en la galería pública lloraban. El cardenal católico de Hong Kong, Joseph Zen, se sentó junto a la esposa de Lai cuando él llegó para la sentencia.

El arresto y juicio del defensor de la democracia han suscitado preocupaciones sobre el declive de la libertad de prensa en lo que alguna vez fue un bastión asiático de independencia mediática. El gobierno insiste en que el caso no tiene nada que ver con la libertad de expresión, y alega que los acusados usaron el periodismo como pretexto durante años para cometer actos que perjudicaron a China y a Hong Kong.