El joven español Daniel Sancho “está en lo máximo del Código Penal”, según ha dicho Khun Panikorn, fiscal del Estado de Tailandia, tras el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta, quien había viajado a ese país de vacaciones.

Daniel Sancho confesó el homicidio del cirujano plástico y fue trasladado a una cárcel en Tailandia mientras se inicia el proceso judicial que podría extenderse a 2024. Las autoridades acusan al joven de los delitos de asesinato con premeditación y ocultamiento de pruebas.

El fiscal Panikorn reveló qué este caso es muy particular y podría llevar a Sancho a recibir la máxima condena que establece Tailandia. Eso sí, aún están recopilando pruebas, así que el juicio solo sería dentro de los próximos seis meses.

“Si fuese que un tailandés ha matado a un tailandés, sería una noticia normal. Acá hay un asesinato y un desmembramiento”, expresó para el programa español Espejo Público.

Según el fiscal, en caso de que el joven ayude en el juicio, podría tal vez reducirse la condena: “Está en lo máximo del Código Penal, en la pena de muerte. Si ha confesado para colaborar para que haya pruebas, pero obstaculiza la investigación, la condena no va a bajar. Si él colabora 100 %, puede llegar a la cadena perpetua, pero depende de las pruebas de la investigación”.

Al ser cuestionado sobre una eventual negociación para que Sancho, en caso de ser condenado a cárcel, cumpla la pena en España, Panikorn dejó claro que “no hay posibilidades”.

“Si él ha cometido el delito en la tierra tailandesa, tiene que aceptar y cumplir la condena ahí”, sentenció para el programa español.

Lo dicho por el fiscal concuerda con lo anticipado por la prensa de Tailandia. El diario Thaí Examíner recalcó que es “muy probable” que el chef español sea condenado a pena de muerte.

“La última ejecución en Tailandia fue en junio de 2018, cuando Theerasak Longji, de 26 años, fue ejecutado mediante inyección letal en la prisión central de Bang Kwang por asesinato mientras robaba un teléfono móvil”, detalló el medio.

Familia del Edwin Arrieta en desacuerdo con la pena de muerte

“Estoy dando la pelea porque se haga justicia con el caso de mi hermano, porque a quien le dieron muerte no fue a un animal. No creo que alguien sea capaz de coger una cucaracha para irle arrancando las paticas una a una, eso no lo hace nadie”, señaló Darling Arrieta para EL TIEMPO.

La familia del colombiano ha reiterado que estaba de vacaciones, pues era un apasionado por los viajes. Incluso, hacía planes con sus amigos de México o España. Eso sí, no sabían que conociera al señalado homicida.

“Que este hombre pague por lo que le hizo a mi hermano, pero que sea en Tailandia, o hasta en Colombia, porque no lo pueden mandar para su casa en España”, aseguró la hermana para este diario.

El código penal tailandés contempla como máximo la pena capital para delitos de asesinato, si bien, de dictarse, esta suele ser después conmutada por la cadena perpetua.

El equipo legal de Daniel Sancho explicó a la agencia EFE que la colaboración del español con el proceso podría acelerar la investigación policial y el inicio del juicio.