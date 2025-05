En medio de los aplausos y la emoción por la elección del nuevo papa, León XIV, una gran bandera de Puerto Rico destacó el jueves en la plaza de San Pedro, captando la atención de fieles y cámaras alrededor del mundo.

La monoestrellada estaba en manos del diácono Emmanuel Rodríguez, de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen en Humacao, quien viajó al Vaticano para una ocasión muy especial: la ordenación sacerdotal de 20 compañeros suyos.

Personas ondean banderas en la plaza de San Pedro tras la elección del pontífice número 267 de la Iglesia católica romana, en el Vaticano, el jueves 8 de mayo de 2025. ( The Associated Press )

Lo que no imaginó es que coincidiría con un momento histórico para la Iglesia Católica.

“Yo estuve estudiando aquí en Roma el año pasado. He venido para la ordenación sacerdotal de 20 compañeros míos y, providencia de Dios, coincidió con este momento tan histórico, con la elección del nuevo papa, León XIV”, contó a Telemundo.

“He recibido tantos mensajes que todavía no he podido contestarlos, de la gente tan contenta y orgullosa que se han sentido de ver la bandera. Es la bandera que me ha acompañado desde que me enviaron a Roma a estudiar. La bendijo mi obispo, Luis Francisco Miranda. Fue la que nos entregó“, explicó.

Rodríguez relató que cada vez que asistía a eventos en el Vaticano durante su formación, llevaba consigo la misma bandera. “Quería traerla nuevamente conmigo para tener parte de mis compatriotas puertorriqueños”.

Su presencia no pasó desapercibida. “Desde que llegué fue como sensación. La bandera tiene colores llamativos y todo el mundo se acercaba preguntando de dónde era”.

En medio del júbilo por la elección del primer papa estadounidense, el emotivo gesto del diácono recordó que los puertorriqueños siempre dicen presente en los momentos grandes de la historia.