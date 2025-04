BARCELONA, España. Decenas de miles de españoles marcharon el sábado en protestas celebradas en todo el país europeo en señal de enfado por los elevados costes de la vivienda sin que haya alivio a la vista.

Las autoridades gubernamentales dijeron que 15,000 marcharon en Madrid, mientras que los organizadores dijeron que 10 veces más salieron a las calles de la capital. En Barcelona, el ayuntamiento dijo que 12,000 personas participaron en la protesta, mientras que los organizadores afirmaron que lo hicieron más de 100,000.

La masiva manifestación de angustia social, que preocupa sobremanera al gobierno de izquierdas español y a los ayuntamientos, fue organizada por activistas de la vivienda y respaldada por los principales sindicatos españoles.

La crisis de la vivienda ha golpeado con especial dureza en España, donde existe una fuerte tradición de propiedad de la vivienda y escasean las viviendas públicas de alquiler. Los alquileres han subido por el aumento de la demanda. La compra de una vivienda se ha vuelto inasequible para muchos, ya que las presiones del mercado y la especulación han hecho subir los precios, especialmente en las grandes ciudades y las zonas costeras.

Una generación de jóvenes dice que tiene que quedarse con sus padres o gastar mucho sólo para compartir piso, con pocas posibilidades de ahorrar lo suficiente para comprar algún día una casa. El elevado coste de la vivienda hace que incluso los que tienen trabajos tradicionalmente bien pagados tengan dificultades para llegar a fin de mes.

“Vivo con cuatro personas y, aun así, dedico entre el 30 y el 40% de mi sueldo al alquiler”, explicó Mari Sánchez, abogada madrileña de 26 años. “Eso no me permite ahorrar. Eso no me permite hacer nada. Ni siquiera me permite comprarme un coche. Esa es mi situación actual, y la que viven muchos jóvenes”.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dijo en X que “comparto la reivindicación de las numerosas personas que se han manifestado hoy: que las viviendas sean para vivir en ellas y no para especular”.

Falta de vivienda pública

El alquiler medio en España casi se ha duplicado en los últimos 10 años. El precio del metro cuadrado pasó de 7.2 euros (7.90 dólares) en 2014 a 13 euros el año pasado, según la web inmobiliaria Idealista. El aumento es mayor en Madrid y Barcelona.

Los ingresos no han logrado mantenerse a pesar del reciente auge económico de España, especialmente para los más jóvenes en un país con un desempleo crónicamente alto.

España no dispone de la vivienda pública en la que han invertido otros países europeos para proteger a los inquilinos en apuros de un mercado que les está expulsando.

España se encuentra en la cola de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con menos del 2% de viviendas públicas de alquiler. La media de la OCDE es del 7%. En Francia es del 14%, en Gran Bretaña del 16% y en los Países Bajos del 34%.

Los inquilinos enfadados señalan casos de fondos de cobertura internacionales que compran propiedades, a menudo con el objetivo de alquilarlas a turistas extranjeros. La cuestión ha adquirido tal carga política que el gobierno de la ciudad de Barcelona se comprometió el año pasado a eliminar gradualmente todos sus 10,000 permisos para alquileres a corto plazo, muchos de ellos anunciados en plataformas como Airbnb, para 2028.

En Madrid, los manifestantes corearon el sábado “Fuera Airbnb de nuestros barrios” y mostraron pancartas contra los alquileres de corta duración. En Barcelona, alguien llevaba un cartel en el que se leía “No me voy, vampiro”, aparentemente en un mensaje a un posible especulador inmobiliario que pretendía echarle de su casa.

Autoridades bajo presión

La mayor iniciativa del Gobierno central para frenar el coste de la vivienda es un mecanismo de limitación de los alquileres que ha ofrecido a las autoridades regionales, basado en un índice de precios establecido por el Ministerio de Vivienda. El Gobierno afirma que la medida ha reducido ligeramente los alquileres en Barcelona, una de las pocas zonas donde se ha aplicado.

Pero las medidas gubernamentales no han bastado para frenar las protestas de los dos últimos años. Los expertos afirman que es probable que la situación no mejore pronto.

“No es la primera, ni será la última (protesta por la vivienda) dada la gravedad de la crisis inmobiliaria”, afirmó en un correo electrónico Ignasi Martí, profesor de la escuela de negocios Esade y responsable de su Observatorio de la Vivienda Digna.

“Lo vimos con la crisis financiera (de 2008-2012), cuando (un movimiento de protesta) duró hasta que hubo una cierta recuperación económica y una reducción de la tensión social”, añadió Martí.