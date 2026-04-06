Este viernes, durante el feriado de Semana Santa, un carrito de una montaña rusa del Parque de la Costa, en Argentina, quedó detenido en altura durante varios minutos y generó momentos de tensión entre los visitantes.

#MontañaRusa #ParqueDeLaCosta #Desperfecto #FYP ♬ sonido original - 0351comar @0351comar 😟 Momentos de tensión en el Parque de la Costa. 🎢 Un usuario de TikTok contó que una montaña rusa sufrió un desperfecto y los dejó detenidos en plena altura. 💬 Según relató en el video, permanecieron más de 20 minutos colgados hasta que la situación fue resuelta.. 🤔 ¿Te subirías igual o no? 📹 @mati_bertuna (TikTok) #Viral

El episodio fue registrado por un testigo y se viralizó en redes sociales. En el video, el joven afirmó que un tramo de la cadena del juego El Desafío “se soltó” delante de él. “Se salió y se partió la cadena, y el carro se frenó en la altura. No pasó nada grave, pero estuvieron un lindo rato ahí arriba”, dijo en TikTok Matías Bertuna.

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Según ese mismo registro, las personas que estaban a bordo de la atracción estuvieron alrededor de 20 minutos detenidas en lo alto del recorrido hasta que pudieron ser asistidas. No se reportaron heridos.

De acuerdo con el sitio oficial del Parque de la Costa, administración con la que LA NACION intentó comunicarse pero hasta el momento no obtuvo respuesta, para subirse a esa montaña rusa se requiere una altura mínima de 4 pies con dos pulgadas y los menores de 10 años deben subir acompañados de un adulto responsable.

Denuncias por falencias

Una vez que el usuario de TikTok @mati_bertuna subió su filmación, varias personas comentaron el registro, algunas de las cuales mencionaron falencias en los juegos. Una mujer detalló que meses atrás fue al Parque con su familia “y también se había roto la misma [montaña rusa]”. “Estuvo más de media hora parada con la gente arriba. Tengan cuidado porque la montaña rusa verde ya viene teniendo varias fallas, en cualquier momento pasa un accidente”, indicó.

Otra usuaria, identificada como Ruth, contó que la última vez que estuvo en ese sitio de entretenimientos —sin precisar la fecha— “a la montaña rusa roja se le habían volado unas ruedas”. La mujer aseguró tener las fotos de ese día. “Estaba en la fila para subir y menos mal que había unas redes, porque empezaron a soltarse algunas cosas; si no, se hubiera caído en la cabeza de algunas de las personas. Parecía la película de Destino final”, agregó.

“Bueno, nos pasó algo similar, pero con las cadenas. Empezaron a volar pedazos para todos lados; nadie salió lastimado, por suerte, pero fue muy shockeante”, le contestó Bertuna, quien filmó lo ocurrido este viernes.

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Una mujer que se identificó como Flavia, y que dijo vivir a tres cuadras del Parque de la Costa, respondió al video del incidente: “Doy fe de que el predio tiene cero mantenimiento”. Añadió que “todos los juegos están oxidados”.

Subasta de parte del predio

Meses atrás, el Gobierno dispuso la subasta de una parte del terreno donde funciona el Parque de la Costa. A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), se pondrá a la venta un predio de más de 51,000 metros cuadrados con salida al río Luján.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1328/2025 del Ministerio de Economía, que desafectó ese sector de su uso ferroviario. Aún no está definida la fecha en la que se llevará a cabo la venta de ese tramo del predio.

El Parque de la Costa se inauguró oficialmente en mayo de 1997. La pandemia de Covid en 2020 llevó al parque al borde de la quiebra definitiva. Tras meses cerrado y con deudas millonarias, Sociedad Comercial del Plata anunció que no podía continuar con la operación del predio de atracciones.

En enero de 2021, la empresa Fénix Entertainment Group habría comprado el parque, que reabrió sus puertas dos meses después tras un proceso de mantenimiento del lugar.