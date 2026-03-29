Una ballena jorobada varada en el Mar Báltico alemán parece más débil y los expertos temen que no pueda encontrar el camino de vuelta al Atlántico a pesar de los varios intentos de rescate realizados esta semana.

Se estableció una zona restringida de 500 metros alrededor de la ballena para que pudiera descansar y, con un poco de suerte, liberarse, dijeron las autoridades el domingo en una conferencia de prensa en la ciudad costera de Wismar, en el este de Alemania, cerca de donde el cetáceo gigante ha estado atascado.

“Sería capaz de hacerlo si recupera las fuerzas, y por eso hemos decidido dejarlo tranquilo, permitiéndole que se ponga en marcha y salga con éxito de esta zona”, declaró Till Backhaus, ministro de Medio Ambiente del estado de Mecklemburgo-Pomerania, donde se encuentra Wismar.

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“Pero también tenemos que suponer que está debilitado. Y también está enfermo”, dijo Backhaus, añadiendo que la ballena jorobada puede tener lesiones debido a que entró en contacto con una red de pesca.

Los esfuerzos previos para rescatar a la ballena de 12-15 metros de un banco de arena en la playa de Timmendorfer Strand y en la bahía de Wismar con la ayuda de una excavadora y barcos, creando grandes olas para ayudarla a nadar libre a principios de esta semana, cautivaron a los alemanes - con los medios de comunicación enviando alertas de noticias de actualizaciones sobre su progreso y transmitiendo vídeo en directo desde el lugar.

La ballena también se convirtió en un tema de conversación popular en todo el país, con gente intercambiando mensajes de texto sobre los esfuerzos de rescate.

Pero a estas alturas, las esperanzas de que la ballena aún tenga fuerzas suficientes para nadar libre y encontrar el camino de vuelta al Atlántico a través de aguas alemanas y danesas se están desvaneciendo.

“Es muy notable que el animal muestra una actividad significativamente menor”, afirma Stefanie Groß, del Instituto de Investigación de la Fauna Terrestre y Acuática de la Universidad de Medicina Veterinaria de Hannover. “Su frecuencia respiratoria ha disminuido considerablemente. El animal no se mueve. No reaccionó ni siquiera cuando nos acercamos”.

No está claro por qué la ballena se adentró en el Mar Báltico. Algunos expertos afirman que el animal pudo perderse al nadar tras un banco de arenques o durante la migración, ya que lo más probable es que se trate de un macho.

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El mamífero marino no puede sobrevivir en el Mar Báltico durante mucho tiempo, ya que la concentración de sal en el agua no es lo suficientemente alta. Ya ha desarrollado una enfermedad cutánea. Otro problema es que no encuentra el tipo de alimentación que necesita, aunque las ballenas pueden pasar semanas sin comer.

Si quiere sobrevivir, tendrá que volver al Océano Atlántico a través del Mar del Norte.

“Si tenemos en cuenta lo estrecho que es el estrecho y que aún quedan unos 500 kilómetros (310 millas) por recorrer, nos damos cuenta de que es un auténtico cuello de botella el que hay que sortear y, naturalmente, las posibilidades de éxito son relativamente escasas”, afirma Burkard Baschek, director del Museo Marítimo Alemán de Stralsund.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.