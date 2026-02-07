La Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado (Socobioma) detectó en animales silvestres enfermedades características de los domésticos. Son los primeros registros (documentados científicamente) que se hallan en Uruguay.

Entre los hallazgos principales, dijeron a El País desde la organización sin fines de lucro dedicada a la recuperación de fauna nativa, se encontró la presencia del virus como el distemper canino en especies silvestres terrestres y marinas cuando son patógenos que no deberían estar presentes en condiciones ecológicas normales.

Desde Socobioma informaron que son varios los animales que han ingresado al centro con patologías prevenibles (distemper, parvovirosis) en perros y gatos, lo que evidencia un problema creciente vinculado al manejo irresponsable de la tenencia de animales domésticos.

PUBLICIDAD

“No es un caso aislado, sino un patrón que estamos observando con más frecuencia”, sostuvo Lourdes Casas, veterinaria y referente de Socobioma. Entre los casos constatados hay lobos marinos, leopardos y zorros de monte.

Los estudios genómicos, que son llevados adelante en conjunto con la Sección Genética Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y con colaboración del Ministerio de Ganadería, concluyen que “la fauna silvestre está siendo expuesta a patógenos de origen doméstico”.

Por tanto, desde Socobioma advierten que en materia de implicancias sanitarias y ambientales los hallazgos pueden desembocar en un fenómeno de “alto impacto” que afecte los ecosistemas y áreas naturales.

“La tenencia irresponsable, la falta de vacunación, el abandono y la interacción no controlada entre animales domésticos y silvestres generan un riesgo sanitario real, no solo para la biodiversidad, sino también para la salud pública. Algunas de estas enfermedades, como el distemper, pueden causar mortalidades significativas en poblaciones silvestres, comprometiendo su conservación. Lo que ocurre con los animales domésticos no queda dentro de los hogares, está llegando a los ecosistemas y dejando consecuencias medibles”, alertó Casas.

La especialista, que fundó y dirige Socobioma, detalló algunos escenarios en los que se da el contagio de parte de perros y gatos a animales silvestres, en particular los caninos.

“Una de las causas son las jaurías, pero no la única. También los perros que son abandonados terminan interactuando con los animales en el monte es otra forma en que puede llegar. Cuando se los lleva a pasear a parques o zonas donde existe fauna. Los perros pueden ser portadores, lo van eliminando por la orina (un animal silvestre puede infectarse al olerla) y esa también es una vía de transmisión, que se suma al contacto directo”, dijo.

PUBLICIDAD

La principal preocupación radica en especial en el distemper, que afecta puntualmente a la población canina, y que se puede expandir a todos los carnívoros: zorros, zorrillos, gatos montés, hurones y a todos los mamíferos de la fauna nacional.

“El virus tiene tres etapas que pueden aparecer a la vez o transcurrir de una a otra. Una digestiva en la que predominan las diarreas, luego una respiratoria en la que se da una bronconeumonía y después la neurológica en la que predominan síntomas nerviosos, que genera contracciones involuntarias, atrofia muscular y parálisis que termina llevando a la muerte. El lunes murió una zorra. Los casos son más que los evaluados o probados científicamente. Es la primera vez que se detecta en Uruguay, pero la enfermedad estaba, solo que ahora se está buscando. Dos zorros contagiados ya representan un número muy alto, porque no tenemos forma de detener la propagación de la enfermedad. No es posible vacunar a los animales silvestres ni ejercer un control efectivo”, acotó Casas, en referencia al comportamiento de transmisión exponencial que pueden tener los virus.

Vacunar y genoma idéntico

En razón de que los casos evidenciados se dieron en distintos puntos del país (Canelones, San José y Maldonado), desde Socobioma ponen especial énfasis en que para efectuar un control adecuado es necesario fortalecer las políticas de vacunación obligatoria a los animales domésticos.

De los casos analizados —realizados mayoritariamente en animales ya muertos—, se registró el de una zorra que falleció en junio en las instalaciones de Socobioma, luego de ingresar con distemper y parvovirosis, presentando “sintomatología neurológica”.

“Los estudios genómicos demuestran que las variantes detectadas en fauna silvestre son genéticamente muy similares —y en algunos casos prácticamente idénticas— a las variantes que circulan actualmente en perros domésticos. Estos resultados constituyen los primeros registros documentados y confirmados para Uruguay”, expresaron desde la organización.