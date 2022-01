( The Associated Press )

Puerto Príncipe, Haití. La Policía Nacional de Haití informó el sábado que un exsenador buscado por el asesinato del presidente Jovenel Moïse ha sido detenido en Jamaica.

El portavoz policial Gary Desrosiers dijo a The Associated Press que John Joel Joseph estaba bajo custodia. No hubo más información disponible por el momento.

Mientras tanto, la superintendente de policía de Jamaica, Stephanie Lindsay, dijo a la AP que otras personas fueron arrestadas junto con Joseph y que las autoridades estaban tratando de determinar si eran miembros de su familia. Precisó que fueron arrestados antes del amanecer del sábado, pero se negó a dar otros detalles.

PUBLICIDAD

“No compartimos más información por más de una razón”, afirmó.

Joseph es un político haitiano y opositor del partido Tet Kale al que pertenecía Moïse.

Entre quienes celebraron el arresto estuvo Claude Joseph, exministro de Relaciones Exteriores de Haití que fungió brevemente como primer ministro tras el asesinato de Möise.

“El arresto de John Joel Joseph muestra que no habrá escondite para quienes están directa o indirectamente involucrados en el asesinato”, escribió, y agregó que el esfuerzo internacional que él inició comienza a rendir frutos.

Joseph es el segundo sospechoso arrestado en Jamaica. A fines de octubre, las autoridades de Jamaica arrestaron al exsoldado colombiano Mario Antonio Palacios Palacios.

Palacios fue extraditado recientemente a Estados Unidos y espera otra audiencia en la corte tras ser imputado de conspiración para cometer asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos y de proveer respaldo material resultante en muerte, a sabiendas de que tal respaldo sería usado para preparar o realizar una conspiración para asesinar o secuestrar.

Más de 40 personas, incluyendo 18 exsoldados colombianos, han sido arrestadas por el asesinato de Moïse, que fue baleado varias veces en su residencia privada en un ataque en el que resultó herida su esposa, Martine Möise.

Funcionarios del gobierno colombiano han dicho que la mayoría de los exsoldados fueron engañados y no conocían su verdadera misión. Los soldados, que siguen encarcelados en Haití, han acusado a las autoridades de tortura, al tiempo que el gobierno colombiano dijo recientemente que el cónsul en Haití fue amenazado tras tratar de proveer asistencia humanitaria.