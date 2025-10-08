La fiscalía de Chile informó el miércoles de la detención de un presunto “violador serial” que habría cometido agresiones sexuales contra al menos tres mujeres, aunque los investigadores estiman que podría haber por lo menos otras seis víctimas.

Según explicó la fiscalía Occidente de la región Metropolitana de Santiago en un comunicado, el imputado se trata de un chileno de 36 años que atraía a mujeres con falsas ofertas de trabajo. Una vez se reunía con las víctimas para supuestas entrevistas, “las trasladaba bajo amenazas a un lugar apartado en donde las agredía sexualmente”.

El hombre, “investigado como un violador serial”, fue detenido en un operativo llevado a cabo en la madrugada por la fiscalía y la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI). Todos los delitos habrían ocurrido en la comuna de San Bernardo, en la zona sur de Santiago.

El Ministerio Público sostiene que el acusado, quien pasó a la disposición judicial tras su arresto, sería un “violador serial”, ya que de momento se han identificado tres víctimas, aunque el total podría rozar la decena.

“Existen ya tres víctimas, cuyos testimonios apuntarían al mismo agresor, pero se estima que podrían haber otras seis”, precisó la institución.

Por su parte, el jefe de la Brigada de Delitos Sexuales, Rodrigo Gómez, detalló que el sospechoso contactaba a las mujeres a través de Facebook para ofrecer un trabajo en el rubro de viveros de plantas.

Una vez concretada la “entrevista”, el sujeto “empieza a intimidarlas en forma verbal, en una de las víctimas con un elemento corto punzante” y “las violenta sexualmente a las víctimas”, dijo Gómez en una rueda de prensa.

El inspector agregó que, de acuerdo a las investigaciones, el hombre también cuenta con “antecedentes policiales” y una detención por homicidio, delito por el que fue condenado en el marco de otra investigación que se desarrolla de forma paralela en su contra.