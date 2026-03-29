Una montaña de hielo de 118 pies se elevó sobre el campo suburbano de París este fin de semana cuando Disney abrió su reino de Arendelle al mundo - el palacio de Elsa brillando en la cumbre, un pueblo nórdico de pescadores de “Frozen” abajo, y el nuevo CEO de la compañía de pie ante una multitud de celebridades.

World of Frozen, una tierra inmersiva con temática de la exitosa franquicia animada, se inauguró el domingo como la pieza central de una transformación de 2,000 millones de euros (2,180 millones de dólares) en Disneyland París.

La transformación cambia el nombre de uno de los dos parques temáticos del complejo Disneyland París, que pasa de llamarse Walt Disney Studios Park a Disney Adventure World. La inauguración atrajo a Penélope Cruz, Naomi Campbell y Teyana Taylor.

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Se trata de la mayor ampliación en los 34 años de historia de Disneyland París, y un nodo en una ampliación global de aproximadamente 60,000 millones de dólares de los parques, complejos turísticos y líneas de cruceros de Disney.

Nuevo director general

También es el primer gran escenario internacional para Josh D’Amaro, que asumió el cargo de director ejecutivo de Disney el 18 de marzo -sólo 11 días antes de que se abrieran las puertas francesas- tras casi tres décadas en la división de parques temáticos de la empresa.

El negocio de parques y experiencias generó cerca del 57% de los 17,500 millones de dólares de ingresos de explotación del segmento de la empresa el año pasado, la fuerza que, según los observadores, impulsó a D’Amaro del puesto de jefe de parques a la oficina de la esquina.

Un periodista de Associated Press acompañó a D’Amaro en la atracción “Frozen” el sábado por la noche.

El carruaje chapoteó en el agua entre los vítores infantiles de los jinetes y las risas del nuevo director general mientras se deslizaban cantando Elsa en la oscuridad. Algunos bajaron ligeramente mojados.

“Walt Disney Company se construyó sobre el sueño de un hombre, y durante más de 100 años hemos compartido ese sueño con el mundo”, dijo D’Amaro a los asistentes a la inauguración.

“Contar historias es fundamental en todo lo que hacemos, ya sea en la pantalla o en el escenario, en nuestros parques temáticos, en nuestros cruceros o incluso en casa”.

Calificó la inauguración de “momento de transformación” y rindió homenaje al equipo creativo que había detrás de la tierra, incluida la guionista y directora de “Frozen”, Jennifer Lee, todos ellos trabajando ahora en “Frozen 3”.

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Notable inversión

El viernes, D’Amaro había estado junto a Emmanuel Macron en el complejo.

El Presidente francés aprovechó la visita para reivindicar el parque como activo económico nacional, calificando Disneyland París de “primer destino turístico de Europa” y describiéndolo como “un auténtico ecosistema de éxito”.

Macron dijo que la última ampliación crearía 1,000 empleos directos adicionales.

“Desde el principio, son 13,000 millones de euros invertidos en este territorio”, dijo Macron.

Disneyland París afirma que el complejo emplea actualmente a más de 20,000 personas, mantiene 70,000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos, y ha registrado más de 445 millones de visitas desde 1992, lo que representa el 6.1% de los ingresos turísticos nacionales de Francia.

La presencia de Macron puso de relieve un notable cambio de tendencia.

Cuando el parque abrió como Euro Disney en 1992, los intelectuales franceses se burlaron de él como un “Chernóbil cultural”. Ahora, un presidente francés se plantaba ante las cámaras calificándolo de motor de la prosperidad nacional.

Raíces europeas

No es casualidad que “Frozen” y “Enredados”, las dos historias que protagonizan la nueva programación de Disney en su único complejo turístico europeo, tengan sus raíces en el folclore europeo.

“Frozen” se inspira en “La reina de las nieves”; la nueva atracción familiar Enredados recuerda a Rapunzel, de los hermanos Grimm.

“Frozen, por supuesto, tiene sus raíces en la narrativa europea”, dijo Michel den Dulk, de Walt Disney Imagineering.

“Está basado en Hans Christian Andersen. Así que tener un pueblecito de madera encantador del norte de Europa aquí en Disneyland París, donde puedes ver a tus personajes favoritos de Frozen... simplemente tenía sentido.”

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El terreno recrea Arendelle en torno a una laguna, sus edificios de madera pintados en tonos pastel escandinavos, las fachadas adornadas con rosemaling, un arte decorativo tradicional noruego.

En el centro está Frozen Ever After, una atracción en barco con animatronics de última generación y efectos de proyección envolventes.

Los visitantes podrán conocer a Anna y Elsa en el castillo de Arendelle, conversar con un bebé trol llamado Mossy que responde y asistir a una fiesta en la laguna, el Festival de las Flores de Nieve, con una canción original.

Un Olaf robótico de última generación recorre la tierra.

Además de “El mundo de Frozen”, el nuevo parque cuenta con un gran lago llamado Adventure Bay, la atracción familiar “Enredados”, 15 nuevos restaurantes, incluido el elegante Regal View Restaurant, y un espectáculo nocturno llamado “Disney Cascade of Lights”, con más de 380 drones.

Le seguirá una tierra del Rey León, ya en construcción.

Más del 90% de la oferta del segundo parque se habrá rediseñado desde su apertura en 2002, y Disney afirma que la superficie se duplicará aproximadamente una vez completada la transformación total.

El streaming de Disney ha pasado de grandes pérdidas a la rentabilidad, pero los parques siguen siendo el motor de beneficios más fiable de la empresa, y D’Amaro es el hombre que los dirige.

“Seguimos soñando a lo grande y dando vida a las historias de formas totalmente nuevas”, dijo D’Amaro al público.

La pirotecnia iluminó el pueblo de Arendelle.

El palacio de hielo de la montaña se volvió azul.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.