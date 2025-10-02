Londres. Dos personas murieron y otras tres resultaron gravemente heridas el jueves en un ataque a una sinagoga en el norte de Inglaterra, en el día más sagrado del año judío, según dijo la policía.

Se cree que el sospechoso también estaba muerto tras ser baleado por la policía, pero eso no pudo confirmarse de inmediato debido a preocupaciones de que tenía un explosivo, indicó la Policía de la región de Manchester. Un equipo de desactivación de bombas estaba en el lugar.

El incidente tuvo lugar mientras la gente se reunía en la sinagoga durante el Yom Kipur, el día de la expiación y el más solemne del calendario judío.

PUBLICIDAD

En una serie de publicaciones en X, la Policía de la región de Manchester dijo que respondió a un aviso en la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Crumpsall poco después de las 9:30 de la mañana. La persona que llamó dijo que había presenciado cómo un coche arremetía contra la gente y que un hombre había sido apuñalado.

Unos minutos después, agentes armados hicieron varios disparos, dijo la policía.

“Un hombre ha sido baleado, se cree que es el agresor”, añadió.

La policía inicialmente dijo que otras cuatro personas estaban siendo atendidas por heridas causadas tanto por el vehículo como por puñaladas. Más tarde actualizó el número de víctimas a cinco.

La policía dijo que había “declarado Plato”, la palabra clave nacional utilizada por la policía y los servicios de emergencia para el protocolo de respuesta a un ataque en marcha. Eso no significa que se haya designado como un incidente terrorista.

El primer ministro Keir Starmer dijo que estaba “horrorizado” por el ataque y que se desplegaría más policía en las sinagogas de todo Reino Unido.

El mandatario viajaba de regreso desde una cumbre de líderes europeos en Copenhague, Dinamarca, para presidir una reunión del comité de emergencia del gobierno.

“El hecho de que esto haya ocurrido en Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más espantoso”, dijo Starmer en la plataforma X.

Dave Rich, de la Community Security Trust, una organización benéfica que monitorea el antisemitismo en el Reino Unido, dijo que Yom Kipur es el día más sagrado del año judío.

“Es un día muy solemne y las sinagogas de todo el país estarán llenas durante todo el día”, dijo.

Dijo que “siempre hay una operación de seguridad significativa en marcha” entre la policía y la organización en toda la comunidad judía durante todas las festividades judías importantes.

Mánchester sufrió el ataque más mortífero de Reino Unido en los últimos años, el atentado suicida de 2017 en un concierto de Ariana Grande que mató a 22 personas.