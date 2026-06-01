Los arqueólogos desenterraron un conjunto de artefactos antiguos en Egipto que incluyen muebles funerarios faraónicos, restos de una basílica romana y una cabeza de mármol de Afrodita, la antigua diosa griega del amor y la belleza.

Los descubrimientos, anunciados el domingo, forman parte de los esfuerzos del gobierno egipcio por impulsar la industria turística del país y aportar dinero a la maltrecha economía. En el centro de estos esfuerzos se encuentra la inauguración en noviembre del largamente retrasado Gran Museo Egipcio, un megaproyecto situado cerca de las famosas pirámides de Guiza y la Esfinge.

Un activo centro económico y comercial

Los restos de la basílica y la cabeza de Afrodita fueron hallados en una antigua necrópolis de la provincia de Beni Suef, 130 kilómetros al sur de El Cairo, según informó el Ministerio de Turismo y Antigüedades.

PUBLICIDAD

La necrópolis de Ehnasiya, también conocida por su antiguo nombre romano, Heracleópolis Magna, fue una de las ciudades más importantes del antiguo Egipto.

El arqueólogo Mohammed Abdel-Badei, jefe del departamento de antigüedades del Consejo Supremo de Antigüedades, dijo que encontraron grandes bloques de piedra que sostenían columnas, de hasta 45 toneladas de peso, que se habían utilizado en la construcción de la basílica. Tres de los bloques siguen en pie en su posición original.

La cabeza de Afrodita, que mide unos 24 centímetros por 25 centímetros (9½ pulgadas por casi 10 pulgadas), incluye rasgos detallados del rostro y el cabello rizado de la diosa, reflejo de las tradiciones artísticas clásicas de los periodos griego y romano, explicó.

Los arqueólogos encontraron inscripciones relacionadas con Senusret III, que gobernó entre 1837 a.C. y 1819 a.C. durante la antigua XII Dinastía. Las inscripciones incluyen su trono, los nombres de nacimiento del faraón, también conocido como Sesostris III, y fue uno de los gobernantes más destacados del Reino Medio de Egipto.

También se desenterraron fragmentos de estatuas murales y moldes de terracota, que se cree que se utilizaban en la fabricación de monedas durante la época romana. Los hallazgos demuestran que Ehnasiya fue un activo centro económico y comercial cuando Egipto formaba parte del Imperio Romano, entre los años 30 a.C. y 395 d.C., según Abdel-Badei.

Nuevos hallazgos en la antigua ciudad de Heliópolis

En El Cairo, los arqueólogos hallaron un conjunto casi completo de mobiliario funerario en el barrio cairota de Matariya, que formaba parte de la antigua ciudad de Heliópolis, según informó el Ministerio.

PUBLICIDAD

Abdel-Badei, jefe del departamento de antigüedades, dijo que desenterraron un enterramiento de adobe con restos dorados en un ataúd, que se cree correspondía a un militar. También hallaron un alijo de utensilios cosméticos, entre ellos un espejo de cobre y recipientes de alabastro para kohl.

También se encontró una colección de pendientes de metal de color amarillo, formada por cinco pares de distintos tamaños, que se cree que eran de oro, dijo.

Los descubrimientos de Beni Suef y El Cairo son los últimos hallazgos arqueológicos, con los que el gobierno espera impulsar el vital sector turístico, impulsado en parte por las visitas a antigüedades.

El turismo ha sufrido durante los años de agitación política y violencia tras el levantamiento de 2011. En los últimos años, ha empezado a recuperarse de la pandemia de coronavirus y de los efectos económicos de la guerra entre Rusia y Ucrania; ambos países son importantes fuentes de turistas que visitan Egipto.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.