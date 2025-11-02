Una finca remota y privada del rey Carlos III pronto se convertirá en el nuevo hogar de Andrés Mountbatten Windsor, el hermano menor del monarca británico, desacreditado por su amistad con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El traslado a Sandringham, en el este de Inglaterra, mantendrá a Andrés, de 65 años, más oculto de la vista de un público británico claramente enfadado tras años de escándalos relacionados con el expríncipe.

Sin embargo, aunque Andrew ha perdido sus privilegios de título y estatus, y ya no residirá en el Royal Lodge de 30 habitaciones en los terrenos del Castillo de Windsor, no vivirá en condiciones precarias en Sandringham.

Un lugar querido por los monarcas

Ubicada en uno de los condados menos densamente poblados del Reino Unido, la finca de Sandringham no es una residencia real oficial, lo que significa que no es propiedad del Estado, un hecho que Carlos espera mantendrá a raya la ira del público.

Carlos financiará la reubicación de Andrés y le proporcionará a su hermano un estipendio anual de sus propios recursos privados; básicamente, el expríncipe no vivirá sus años de vejez a expensas del contribuyente británico.

Sandringham fue el hogar privado de los últimos seis monarcas británicos y se encuentra en medio de parques, jardines y granjas en funcionamiento a unos 180 kilómetros (unas 110 millas) al norte de Londres.

Ha sido propiedad de la familia real desde 1862, pasando directamente de un monarca al siguiente durante más de 160 años, y fue registrado en el Libro Domesday —el censo de tierras en Inglaterra compilado por Guillermo el Conquistador en 1086— como “Sant Dersingham”, o la parte arenosa de Dersingham. Eso se acortó a Sandringham en años posteriores.

La reina Victoria compró Sandringham para su hijo mayor, Eduardo, en 1862, en gran parte con la esperanza de que convertirse en un caballero de campo mantuviera al príncipe playboy fuera de problemas en los lugares nocturnos de Londres, París, Monte Carlo y Biarritz. El futuro Eduardo VII transformó la finca en un moderno retiro campestre para ser pasado de una generación a la siguiente.

Los monarcas desde entonces la han heredado y amado. Carlos fue un fanático desde niño, uniéndose a las cacerías en la década de 1950, con una fotografía que lo captura soplando una trompeta de caza en miniatura mientras está a caballo.

Opciones, opciones

Hay una creciente especulación de que Andrés no se mudará a Wood Farm en la finca, la propiedad preferida por su madre, la reina Isabel II, y su padre, el príncipe Felipe, quienes preferían su morada acogedora a la grandiosa residencia principal.

Pero hay varias otras propiedades disponibles, incluyendo Park House, el lugar de nacimiento y hogar de infancia de Diana, Princesa de Gales. La difunta princesa continuó viviendo allí hasta la muerte de su abuelo en 1975.

York Cottage es otra posibilidad. Es donde vivió el rey Jorge V, bisabuelo de Andrés, antes de convertirse en monarca en 1910.

La cabaña, que no es una cabaña en el sentido tradicional dado que tiene múltiples habitaciones y un lago cercano, fue supuestamente destinada para el hermano de Guillermo, el príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle, antes de que decidieran abandonar la realeza e irse a vivir a Estados Unidos.

York Cottage, que a menudo se ha utilizado como alojamiento vacacional, puede tener un problema, sin embargo. Después de todo, comparte el nombre del ducado que Andrés solía tener, un recordatorio constante de lo que ha sucedido.

Otra opción para Andrés podría ser Gardens House, que una vez fue el hogar del jardinero jefe de la finca. Tiene cuatro dormitorios, tres baños y se está utilizando como alquiler vacacional, según el sitio web de Sandringham.

The Folly, que ha sido un pabellón de caza y un lugar donde las damas disfrutaban del té vespertino, ciertamente sería más modesto ya que solo tiene tres dormitorios.

La mudanza tardará un tiempo

Aunque el traslado de Andrés a Sandringham simboliza la caída del otrora príncipe y duque, también es un destierro que lo deja cada vez más expuesto al escrutinio tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos.

Andrés niega las acusaciones de comportamiento inapropiado durante su larga amistad con Epstein, incluidas las de Virginia Roberts Giuffre, quien afirmó haber tenido relaciones sexuales con el expríncipe cuando tenía 17 años.

Carlos probablemente dio el paso más grande de su reinado el jueves al buscar aislar a la monarquía de cualquier exposición que emane de las conexiones de Andrés con Epstein, quien se quitó la vida en prisión en agosto de 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual, más de una década después de su condena inicial.

A Andrés ha sido advertido que su tiempo en Royal Lodge, la mansión cerca del Castillo de Windsor donde ha vivido durante más de 20 años, está llegando a su fin. Firmó un contrato de arrendamiento de 75 años en 2003 con el Crown Estate, una cartera de propiedades que es nominalmente propiedad, pero no controlada, por el monarca.

Invirtió los 7.5 millones de libras requeridos (9.9 millones de dólares) para renovar la casa y ahora reside allí por la suma anual de un peppercorn, una cifra simbólica que a menudo se utiliza para satisfacer el requisito legal de las transacciones inmobiliarias.

Su mudanza no ocurrirá de la noche a la mañana. Como todos saben, mudarse de casa es una tarea ardua en el mejor de los casos, independientemente del tamaño de la vivienda. Sin duda, le tomará a Andrés, y a quien pueda conseguir para ayudarlo, una buena cantidad de tiempo revisar sus pertenencias, decidir qué llevar, qué donar a la caridad o qué desechar.

También está el pequeño asunto de dividir las posesiones con su exesposa Sarah Ferguson, quien ha vivido con Andrés en Royal Lodge desde 2008, pero que no se mudará a Sandringham a expensas de Carlos.

Con la Navidad acercándose, el tiempo y el esfuerzo no son algo malo para una familia real que busca aislar a Andrés.

Lo último que el monarca de 76 años y su hijo el príncipe Guillermo querrán es a Andrés a poca distancia el día de Navidad cuando los miembros de la familia real vayan a la iglesia de Santa María Magdalena en la finca de Sandringham, antes de lo que sin duda será un majestuoso banquete en la residencia principal del rey, Sandringham House, y sus aproximadamente 100 habitaciones.

Y aunque Andrés termine mudándose al pabellón de caza de tres dormitorios de Sandringham, Folly, como hombre soltero, ¿realmente necesita más?