Estocolmo. El escritor húngaro László Krasznahorkai, cuyas novelas filosóficas y sombríamente humorísticas a menudo se desarrollan en una sola frase, ganó el jueves el Premio Nobel de Literatura el jueves por su “obra convincente y visionaria”.

Krasznahorkai sigue los pasos de otros autores laureados como Ernest Hemingway, Albert Camus y Toni Morrison.

El premio de literatura ha sido otorgado por el comité Nobel de la Academia Sueca 118 veces a un total de 121 ganadores. El año pasado, el premio fue ganado por la autora surcoreana Han Kang por su obra que, según el comité, “confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”.

El premio de literatura es el cuarto en ser anunciado esta semana, después de los Nobel 2025 en medicina, física y química.

El ganador del Nobel de la Paz se anunciará el viernes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es considerado un candidato poco probable a pesar de haber dicho recientemente a los delegados de las Naciones Unidas que “todos dicen que debería recibir el Premio Nobel de la Paz”.

El último Nobel, llamado oficialmente Premio del Banco de Suecia de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel, se anunciará el lunes.

Las ceremonias de entrega se celebran el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel en 1896. Nobel fue un acaudalado industrial sueco e inventor de la dinamita que fundó los premios.

Cada premio lleva un galardón de 11 millones de coronas suecas (casi 1.2 millones de dólares), y los ganadores también reciben una medalla de oro de 18 quilates y un diploma.