Frente a las tranquilas aguas del golfo Sarónico, en la costa de Grecia, se esconde uno de los secretos arqueológicos más fascinantes del Mediterráneo: la ciudad sumergida de Epidaurus, un antiguo asentamiento cuyas ruinas permanecen visibles bajo el mar cristalino y que hoy atrae a turistas, arqueólogos y amantes del snorkeling de todo el mundo.

Ubicada cerca del pequeño poblado costero de Palaia Epidavros, la llamada “ciudad hundida” se encuentra a pocos metros de la orilla y a escasa profundidad, lo que permite que visitantes puedan explorarla utilizando únicamente máscara, tubo y aletas.

Bajo el agua descansan muros de piedra, bases de edificios, fragmentos de cerámica y estructuras rectangulares que pertenecieron a lo que expertos creen fue una villa romana o un pequeño asentamiento portuario de hace más de 2,000 años.

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La experiencia se ha convertido en una mezcla única entre turismo de aventura y viaje histórico. A diferencia de otros sitios arqueológicos submarinos que requieren certificaciones de buceo profesional, en Epidaurus gran parte de las ruinas puede observarse haciendo snorkeling debido a la claridad del agua y a que muchas estructuras reposan a menos de dos metros de profundidad.

Arqueólogos señalan que el asentamiento probablemente estuvo activo durante la época romana, cuando la región era conocida por su actividad marítima y comercial. Sin embargo, el paso de los siglos, combinado con terremotos, movimientos tectónicos y el aumento gradual del nivel del mar, habría provocado que parte de la ciudad terminara sumergida.

Grecia se encuentra en una de las zonas sísmicas más activas de Europa, y especialistas creen que fuertes terremotos ocurridos entre la Antigüedad y la Edad Media pudieron alterar la línea costera de Epidaurus, haciendo que sectores completos quedaran bajo el agua.

Otros investigadores también apuntan a un fenómeno conocido como subsidencia, un hundimiento lento del terreno causado por movimientos geológicos naturales.

Lo que alguna vez fueron calles y edificaciones cercanas al puerto hoy forman un paisaje submarino silencioso donde peces pequeños nadan entre piedras milenarias y columnas derrumbadas.

La ciudad moderna de Palaia Epidavros también se ha beneficiado del creciente interés turístico en el lugar. Varias excursiones locales ofrecen recorridos guiados donde visitantes pueden aprender sobre la historia del asentamiento antes de entrar al agua.

La región es además famosa por albergar el antiguo teatro de Epidaurus, considerado uno de los teatros mejor conservados del mundo clásico y reconocido por su impresionante acústica.

Para muchos viajeros, explorar la ciudad hundida representa una oportunidad poco común: nadar literalmente sobre restos de la antigüedad mientras observan cómo la historia y la naturaleza se mezclan bajo la superficie del mar.

Aunque gran parte de la ciudad continúa siendo estudiada por expertos, el sitio sigue despertando preguntas sobre cómo lucía originalmente la vida en aquella costa hace miles de años y qué otros secretos podrían permanecer enterrados bajo las aguas griegas.