José Mariena Cartolos, un hombre que en 2015 tenía 65 años, encontró casi 600 millones de dólares en su tierra. Rápidamente, ciculó la teoría de que serían de Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano que se convirtió en una de las figuras criminales más poderosas del mundo. Tras el hallazgo, el granjero decidió alertar a las autoridades del país sin saber lo que sucedería después.

Todo comenzó cuando Cartolos cavaba en su terreno para instalar un sistema de riego donde planeaba empezar una plantación de aceite de palma tras recibir una subvención de 3,000 dólares del gobierno colombiano. Fue ahí que se encontró en una situación inesperada: descubrió contenedores azules que estaban repletos de dinero en efectivo. Cuando alertó a las autoridades, se informó que aquella plata formaría parte de la fortuna de 30 mil millones de dólares de Pablo Escobar, que estaría enterrada por todo el país.

Los contenedores guardaban dinero en efectivo envuelto en plástico para protegerlo de la humedad. En el interior de los barriles había enormes pilas de billetes de 100 dólares que, según se calculó, sumaban más de 500 millones de dólares.

El Gobierno de Colombia intervino y confiscó la totalidad del dinero proveniente del narcotráfico, que fue trasladado a custodia oficial. Al poco tiempo, se dijo que aquella suma sería destinada a programas sociales, infraestructura y proyectos comunitarios con el objetivo de beneficiar a la población y reparar, en parte, el daño causado por el crimen organizado.

Es que Escobar fue el líder del Cartel de Medellín y, desde 1980, controló gran parte del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y otros países, y acumuló una gran fortuna de dinero que lo llevó a ser considerado uno de los hombres más ricos del mundo en aquella época. Tanto así que construyó un zoológico privado en su casa con una enorme colección de animales exóticos. De ahí, por ejemplo, nacieron un total de 169 hipopótamos, a partir de la población original de un macho y tres hembras.

Su influencia se extendió a la política, la sociedad y la cultura popular, ya que asesinaba a personas indiscriminadamente y realizaba actos de extrema violencia como atentados. Todo lo que hizo marcó profundamente la historia reciente de Colombia, y su figura hasta el día de hoy es objeto de controversia, mezcla de mito, temor y fascinación.

En la actualidad, no se sabe con certeza si todavía existen grandes sumas de dinero del narcotráfico enterradas o escondidas en distintos puntos de Colombia. Este enigma alimentó durante décadas historias y búsquedas. El hallazgo de José Mariena Cartolos fue uno de los que hizo pensar que, en cualquier momento, otra persona podría tropezar con un botín similar.