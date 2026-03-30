La Fiscalía sueca ha acusado formalmente este lunes a un sexagenario de haber vendido durante tres años en cientos de ocasiones los servicios sexuales de su esposa a más de 120 hombres.

El individuo -que lleva detenido desde octubre por una denuncia de la mujer, con la que está en trámites de divorcio- está acusado de proxenetismo grave, violaciones, intentos de violaciones, abusos y amenazas, según informó la televisión pública SVT.

La acusación señala que el hombre ponía anuncios en internet, se encargaba de arreglar las citas, acordaba qué tipo de actos sexuales debía hacer la mujer, acordaba el precio y el pago y filmaba los encuentros, que a veces eran también de forma digital.

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El hombre, residente en la localidad de Ångermanland (norte de Suecia), drogaba a la mujer, que desarrolló un hábito, y había colocado cámaras por toda la casa para controlarla.

De acuerdo con la Fiscalía, el sexagenario, que se hacía llamar a sí mismo “el monstruo”, amenazó de muerte a su mujer en varias ocasiones, contándole que la iba a quemar viva con gasolina y le iba a cortar los dedos.

Al individuo, que niega las acusaciones, ya se le investigó hace dos años por abusos a su mujer, aunque el caso fue cerrado.

El hombre, que en el pasado estuvo vinculado a la banda de moteros “Ángeles del Infierno”, ha sido condenado con anterioridad por maltrato y coerción, entre otros delitos, y cumplió una pena de cárcel de cinco meses, de acuerdo con medios suecos.

Está previsto que el juicio comience el próximo 13 de abril.

El caso ha provocado comparaciones con el de la francesa Gisèle Pelicot, cuyo esposo fue condenado a 20 años de prisión por haberla ofrecido a medio centenar de personas para que fuera violada mientras estaba drogada entre 2011 y 2020.