La recién nombrada ministra de Educación de El Salvador, la capitana de la Fuerza Armada, Karla Tigreros, estableció nuevas y severas normas en las escuelas públicas de este país centroamericano.

Tigreros, quien es médica y asesoró el comando militar encargado de distribución de vacunas durante la pandemia del covid-19, definió “lineamientos de estricto cumplimiento” en las instituciones educativas.

Las normas, que comenzarán a regir desde este miércoles 20 de agosto, “tienen el objetivo de fortalecer el orden, la disciplina y la correcta presentación personal dentro de los centros educativos”, según la Ministra de Educación.

Estas son las nuevas normas que deben comenzar las escuelas públicas de El Salvador

Trigueros dio a conocer una directriz, que tiene carácter obligatorio. Las autoridades de cada una de las instituciones deberán supervisar diariamente la presentación de los alumnos en el área de ingreso.

Adicional a esto, los directores y directoras de cada centro escolar son los primeros responsables de dar cumplimiento a estas disposiciones, asumiendo su rol como modelos de orden y disciplina para estudiantes, docentes y personal administrativo.

A partir del miércoles 20 de agosto, los directores deberán recibir diariamente a los estudiantes en los portones de ingreso a la hora de entrada, supervisando los siguientes aspectos:

Uniforme limpio y ordenado.

Corte de cabello adecuado y presentación personal correcta.

Ingreso en orden con saludo respetuoso.

La omisión de estas disposiciones por parte de los directores será considerada una falta grave de responsabilidad administrativa y dará lugar a las acciones correspondientes.