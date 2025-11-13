Un sacerdote del centro de México, que había sido reportado como desaparecido hace más de dos semanas, fue asesinado y arrojado a un río. Su cadáver fue localizado en bolsas y atado a un sillón, informó el jueves la fiscalía del Estado de México.

Dos personas presuntamente vinculadas con el homicidio han sido detenidas.

Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, un religioso de 40 años, desapareció en Tutlepec, al norte de Ciudad de México, el 27 de octubre y su cuerpo fue encontrado el miércoles a 15 kilómetros de ese lugar.

Sacerdotes y religiosos, generalmente vinculados con la defensa de los derechos humanos, suelen ser blanco de los criminales en México. Hace poco más de un mes fue asesinado un cura en una región montañosa de Guerrero , un estado del sur de México.

Según el Centro Católico Multimedial, que lleva registro de las agresiones a religiosos, 10 sacerdotes fueron asesinados en México entre 2019 y 2024, un periodo en el que también se contabilizaron 900 extorsiones y amenazas de muerte contra miembros de la Iglesia católica, así como otro tipo de agresiones.