La actriz surcoreana Kim Sae-ron fue hallada muerta en su casa este domingo, según informó un funcionario de policía familiarizado con el caso a la agencia Reuters.

Sae-ron, de 24 años, hizo su debut actoral en 2009 con la película A Brand New Life y ganó reconocimiento internacional con su papel en The Man from Nowhere, aunque su carrera se vio afectada por conducir bajo los efectos del alcohol en 2022.

El incidente ocurrió cuando un amigo, que iba a encontrarse con Sae-ron, acudió a su casa, en el distrito de Seongdong, al este de Seúl, la encontró muerta y alertó a la policía, según detalló la Agencia de Noticias Yonhap.

PUBLICIDAD

Las autoridades, tras realizar las investigaciones iniciales en el lugar, confirmaron que no se hallaron indicios de ningún delito o acto criminal relacionado con su muerte. Sin embargo, indicaron que la causa de su fallecimiento sigue siendo objeto de investigación.

La polémica de Sae-ron que la alejó de la pantalla chica

Hace tres años, la actriz surcoreana protagonizó un incidente por el cual tuvo que alejarse de la televisión. El 18 de mayo de 2022 Sae-ron chocó con su auto contra un postes de luz de la calle y una caja de transformador eléctrico.

En ese momento, el nivel de alcoholemia de la actriz superaba el 0.2%, superando el límite permitido para conducir, que es del 0.08%.

El caso fue transferido a la fiscalía el 28 de junio, y después de casi seis meses de investigación, los fiscales decidieron presentar cargos penales en su contra. Como sentencia, tuvo que pagar 20 millones de wones (15,000 dólares). Además, un pasajero de 20 años, que viajaba con ella en el vehículo, también fue acusado sin detención por colaborar en la conducción bajo los efectos del alcohol.

Luego de este incidente decidió tomarse una pausa de dos años del mundo del espectáculo. Durante ese tiempo, Sae-ron generó controversia en marzo de 2023 al publicar fotos de ella trabajando en un café. Sin embargo, poco después se descubrió que nunca había desempeñado funciones en ese lugar.

También fue noticia en marzo del año pasado cuando publicó una foto en sus redes sociales con el actor surcoreano Kim Soo-hyun (37). Esto dio lugar a especulaciones sobre una posible relación entre ellos, aunque la agencia del actor desmintió posteriormente dichos rumores.