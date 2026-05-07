Teherán. Al menos 11 personas murieron y 41 resultaron heridas, la mayoría leves, en un incendio ocurrido en un centro comercial de la ciudad iraní de Andisheh, situada a 35 kilómetros al oeste de la capital iraní Teherán.

A massive blaze erupted at Arghavan shopping mall in Andisheh, west of Tehran, on Tuesday. The local fire department said the fire was contained after several hours of firefighting efforts, adding that everyone inside the building had been safely evacuated. pic.twitter.com/0wV8PowBv8 — Iran International English (@IranIntl_En) May 5, 2026

“Lamentablemente, el incendio del centro comercial Arghavan en Andisheh dejó 11 muertos”, informó el miércoles el jefe de Emergencias del noroeste de la provincia de Teherán, Mehdi Bahrini, en declaraciones recogidas por la agencia ISNA.

حریق در پاساژ ارغوان اندیشه

این مجتمع دارای ۲۵۰ واحد تجاری و ۵۰ واحد اداری بود که در پی این حادثه هشت تن جان باختند و ۴۱ تن مصدوم شدند. عملیات جستجو و امدادرسانی همچنان ادامه دارد و احتمال افزایش آمارها وجود دارد.https://t.co/e2gNU9qHWC pic.twitter.com/mtk1PfJto1 — ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) May 6, 2026

La fuente añadió que el número de heridos asciende a 41, la mayoría con lesiones superficiales tratadas en el lugar del siniestro.

El incendio comenzó el martes por la tarde en el centro comercial Arghavan, que cuenta con 250 locales comerciales y 50 oficinas, y las labores de rescate se prolongaron a lo largo de la noche.

Las autoridades no han informado de las posibles causas del incendio.

En enero de 2017, un gran incendio provocó el derrumbe de la torre comercial Plasco de 20 plantas en el centro de Teherán, suceso en el que fallecieron dieciséis bomberos y cuatro comerciantes.

El pasado noviembre murieron otras 32 personas en un incendio en un centro de rehabilitación para drogodependientes en Langarud, en el norte de Irán.