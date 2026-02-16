Un hombre en el norte de Suecia es sospechoso de explotar a su esposa y vender sexo con ella a al menos 120 hombres, informó el lunes a The Associated Press la fiscal a cargo del caso.

El hombre se encuentra detenido desde octubre, luego de que la mujer denunciara los hechos a la policía, y los investigadores han estado preparando cargos por proxenetismo agravado. Los investigadores creen que el esposo explotó a su esposa de manera despiadada y a gran escala, dijo la fiscal Ida Annerstedt.

El lunes, los fiscales hablaron públicamente por primera vez sobre el número total de hombres que se cree estuvieron involucrados. La pareja no ha sido identificada. El hombre, que tiene unos 60 años, ha negado cualquier delito.

Annerstedt se negó a comentar sobre posibles casos de coerción en el caso o si la esposa fue drogada durante los encuentros sexuales.

La ley sueca criminaliza la compra de sexo y el proxenetismo, pero no penaliza la venta de sexo por parte de trabajadores sexuales, quienes son considerados víctimas explotadas. Si el esposo es condenado por proxenetismo agravado, podría enfrentar una pena de prisión de entre dos y diez años.

Dos hombres que se cree compraron sexo con la mujer han sido acusados, y es probable que se presenten cargos contra más sospechosos, indicó la fiscal. Ellos podrían enfrentar hasta un año de prisión si son condenados. La compra de servicios sexuales sin contacto físico, a través de internet, también está criminalizada en Suecia.

Annerstedt indicó que la acusación formal contra el esposo se presentará el 13 de marzo, y se espera que el juicio comience poco después.