Bruselas. La Fiscalía de Bruselas ha iniciado una investigación sobre la clínica de fertilidad del Hospital Universitario de Bruselas (UZ Brussel) tras el escándalo del donante de esperma danés portador de un gen cancerígeno y padre biológico de 55 niños en Bélgica.

La investigación se inició tras descubrirse que algunas clínicas de fertilidad del país habían superado el límite máximo de 6 receptores por donante de esperma, informó este miércoles la radiotelevisión flamenca VRT.

Una de ellas sería la del Hospital Universitario de Bruselas.

El pasado mayo, salió a la luz que 39 mujeres en Bélgica habían concebido 55 niños con esperma de un donante danés portador de un gen cancerígeno, cifra que es muy superior al máximo permitido de seis por donante.

Además, se supo que algunas clínicas habían cometido errores.

Desde enero de 2024 hay una base de datos central de donantes de esperma que obliga a registrar cuántas mujeres han sido inseminadas con un donante en particular.

De momento no ha sido designado ningún juez de instrucción para la investigación ni está claro si otras clínicas de fertilidad están siendo investigadas, indicó el mismo medio.

El hospital UZ Brussel señaló en un comunicado que la fiscalía se ha puesto en contacto con ese centro para solicitar una aclaración y aseguró que está cooperando con total transparencia, aunque rehusó hacer más comentarios.

A principios de esta semana, UZ Brussel anunció la finalización de su colaboración con el banco de esperma danés ESB debido a los problemas que salieron a la luz en mayo.

Al menos 67 personas en toda Europa nacieron del donante de esperma danés portador del gen cancerígeno.