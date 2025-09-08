El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes nuevas medidas contra Israel por el genocidio en Gaza que se aplicarán de forma inmediata y que incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas, prohibir la entrada en España a los implicados en el genocidio y más ayuda humanitaria.

La primera de esas medidas será la aprobación urgente de un real decreto ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que se viene aplicando de facto desde octubre del año 2023.

Agencias de la ONU, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la campaña que lleva adelante Israel sobre la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto más de 60,000 personas, más de 18,000 de ellos niños, y que ha generado una hambruna en el norte del enclave que ha causado cientos de muertos.