España anuncia medidas contra el genocidio de Israel
Incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes nuevas medidas contra Israel por el genocidio en Gaza que se aplicarán de forma inmediata y que incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas, prohibir la entrada en España a los implicados en el genocidio y más ayuda humanitaria.
La primera de esas medidas será la aprobación urgente de un real decreto ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que se viene aplicando de facto desde octubre del año 2023.
Agencias de la ONU, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la campaña que lleva adelante Israel sobre la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto más de 60,000 personas, más de 18,000 de ellos niños, y que ha generado una hambruna en el norte del enclave que ha causado cientos de muertos.