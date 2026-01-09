El nacimiento de un par de gorilas de montaña gemelos en el Parque Nacional de Virunga, en la República Democrática del Congo, es histórico, informó el parque.

Con estas criaturas, el grupo familiar Bageni ahora tiene 59 miembros y es el núcleo más grande del parque.

“Los nacimientos de gemelos entre gorilas de montaña son poco frecuentes y presentan desafíos adicionales, especialmente durante los primeros meses, cuando las crías dependen completamente de su madre para su cuidado y transporte”, aseguró el parque en su portal web.

Para asegurar el bienestar de los gemelos, se implementarán “medidas adicionales de monitoreo y protección para observar de cerca a los gemelos y apoyar su salud y supervivencia durante este período crítico”.

El nacimiento ocurre en medio de combates en algunas zonas del parque, cuya área se extiende a más de 3,000 millas cuadradas, reportó CNN. Esos enfrentamientos bélicos han provocado la pérdida acelerada del bosque y “control rebelde”, informó el medio.

Los gorilas de montaña están en peligro de extinción. La población mundial de esta especie reside entre el macizo de Virunga y el bosque de Bwindi, ubicados entre la República Democrática del Congo, Uganda y Ruanda. Específicamente en el parque, habita un tercio de la población.

La familia de los gemelos gorilas

La madre de los bebés, Mafuko, es miembro del grupo familiar Kabirizi. Nació el 23 de mayo de 2003.

Su madre fue asesinada el 8 de junio de 2007 y, desde entonces, formó parte de la familia Kabirizi, al igual que su hermana Tuamaini. Luego, en 2013, se unió a la familia Bageni. Tuamaini también se unió a la familia Bageni en 2016.

A sus 22 años, Mafuko ha dado a luz a siete gorilas, incluyendo otro par de gemelos en 2016, aunque estos fallecieron una semana después de su nacimiento.

“El nacimiento de estos gemelos representa un acontecimiento importante para la dinámica de la familia Bageni y para los esfuerzos de conservación en curso para apoyar el crecimiento continuo de la población de gorilas de montaña en peligro de extinción dentro del Parque Nacional Virunga”, reiteró el parque.