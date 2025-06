El embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, ha escrito un mensaje al presidente Donald Trump instándole a escuchar la “voz” de Dios e indicándole que ningún presidente ha estado en una posición como la suya “desde (Harry) Truman en 1945”, en lo que supone una aparente referencia a un posible ataque nuclear sobre Irán.

“Ningún presidente a lo largo de mi vida ha estado en una posición como la suya. Desde Truman en 1945”, le escribió en un mensaje de texto, según una captura de pantalla compartida este martes por el presidente estadounidense en su red social, Truth Social.

Truman (1945-1953) fue el presidente estadounidense que tomó la decisión de lanzar dos bombas atómicas en el verano de 1945 sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki hacia el final de la II Guerra Mundial, el único ataque nuclear ejecutado en todo el mundo hasta la fecha de hoy.

“No busco persuadirlo. Solo animarlo. Creo que escuchará desde el cielo y que esa voz es mucho más importante que la mía o la de CUALQUIER otra persona”, asegura Huckabee, que es también pastor protestante.

El exgobernador de Arkansas inicia su texto a Trump diciéndole que “Dios le perdonó la vida en Butler, Pensilvania, para que fuera el presidente más trascendental en un siglo, quizás en la historia”, en referencia ante el atentado fallido contra la vida del neoyorquino cuando se encontraba dando un mitin en la citada localidad durante la campaña para las presidenciales del año pasado.

“No quisiera que nadie más tomara las decisiones que recaen sobre usted”, le escribe Huckabee, que compitió contra él en las primarias del Partido Republicano para las presidenciales de 2016.

“Me envió a Israel para ser sus ojos, oídos y voz y para asegurarme de que nuestra bandera ondee sobre nuestra embajada. Mi trabajo es ser el último en irme. No abandonaré este puesto. ¡Nuestra bandera no será arriada! Usted no buscó este momento. ¡Este momento lo buscó a usted! ¡Es un honor servirle!”, concluye el jefe de la legación de EE.UU. en Jerusalén.

Su mensaje llega en un momento en que Israel e Irán intercambian ataques con misiles por quinto día después de que Israel atacara el viernes objetivos militares y del programa nuclear iraní.

Trump abandonó este lunes abruptamente la Cumbre del G7 de Canadá y regresó la madrugada pasada a Washington para reunirse con su equipo de Seguridad Nacional ante la escalada del conflicto.