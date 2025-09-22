La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este lunes que los países caribeños están “agradecidos” por el despliegue militar estadounidense en el Caribe, después de citar como ejemplo la cooperación con Santo Domingo en la incautación de las drogas de una de las narcolanchas atacadas por la Armada estadounidense.

En declaraciones a reporteros, Leavitt hizo mención de la más reciente incautación de narcóticos por parte de República Dominicana y la mencionó como un ejemplo de que los países de la región está “trabajando junto a” Washington para “acabar con la plaga del narcotráfico”.

“Si escuchan a los países del Caribe, ellos están agradecidos por las acciones del Gobierno” de Trump, indicó la portavoz.

República Dominicana recuperó un total de 377 paquetes de la presunta cocaína que iba a bordo de la más reciente embarcación bombardeada por el Ejército los Estados Unidos en aguas del mar Caribe, según informo el domingo la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) del país caribeño.

El barco, en el que viajaban tres personas que murieron en el ataque, transportaba un total de mil kilos de presunta cocaína, según las autoridades dominicanas.

Los paquetes fueron incautados a ochenta millas náuticas al sur de Isla Beata, suroeste de la República Dominicana, después de que las autoridades actuaran “en estrecha coordinación con el Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom) y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-South)” en la detección de la embarcación, indicó la DNCD en un comunicado leído ante representantes de la embajada de EE.UU. y la Administración de Control de Drogas​ de EE.UU. (DEA).