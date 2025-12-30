El presidente iraní Masoud Pezeshkian dijo el martes que la respuesta de su país a un ataque sería dura, lo que parecía ser en respuesta a una advertencia del presidente estadounidense Donald Trump sobre la reconstrucción del programa nuclear de Irán.

“La respuesta de la República Islámica de Irán a cualquier agresión cruel será dura y desalentadora”, dijo Pezeshkian en la plataforma de redes sociales X.

Pezeshkian no ofreció más detalles, pero su declaración se produjo un día después de que Trump sugiriera que Estados Unidos podría llevar a cabo ataques militares si Irán intentara reconstituir su programa nuclear. Trump hizo el comentario durante conversaciones de amplio alcance con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la propiedad de Trump en Mar-a-Lago, Florida.

“Ahora escucho que Irán está tratando de reconstruirse”, dijo Trump durante una conferencia de prensa con Netanyahu después de su reunión. “Y si lo hacen, tendremos que derribarlos. Los derribaremos. Les daremos una paliza. Pero, con suerte, eso no está sucediendo”.

Los dos líderes discutieron la posibilidad de una acción militar renovada contra Teherán meses después de una guerra aérea de 12 días en junio que mató a casi 1,100 iraníes, incluidos altos comandantes militares y científicos. La represalia de Irán mediante un ataque con misiles mató a 28 personas en Israel.

Trump sugirió el lunes que podría ordenar otro ataque estadounidense contra Irán.“Si se confirma, ellos conocen las consecuencias, y las consecuencias serán muy poderosas, tal vez más poderosas que la última vez”, dijo Trump.

Pezeshkian dijo el sábado que las tensiones entre las partes ya habían aumentado.“Estamos en una guerra a gran escala con Estados Unidos, Israel y Europa; no quieren que nuestro país permanezca estable”, declaró.

Irán ha insistido en que ya no está enriqueciendo uranio en ningún sitio del país, intentando señalar a Occidente que sigue abierto a posibles negociaciones sobre su programa atómico.

Las agencias de inteligencia de EE. UU. y la Agencia Internacional de Energía Atómica evaluaron que Irán tuvo por última vez un programa nuclear organizado en 2003, aunque Teherán había estado enriqueciendo uranio hasta un 60 %, un pequeño paso técnico lejos del nivel de armas del 90 %.