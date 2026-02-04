Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Irán y Estados Unidos sostendrán conversaciones nucleares el viernes en Omán, informó el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en un momento en que las tensiones entre ambas naciones siguen siendo álgidas tras la sangrienta represión de manifestantes por parte de Teherán el mes pasado.

El anuncio de Araghchi del miércoles se produjo horas después de que los planes para celebrar las anticipadas negociaciones se tambalearon debido a cambios en el formato y el contenido de las conversaciones.

“Estoy agradecido con nuestros hermanos omaníes por hacer todos los arreglos necesarios”, escribió Araghchi en la red social X.

Horas antes, un funcionario regional señaló que Irán buscaba un tipo de reunión “diferente” a la propuesta de Turquía, la cual giraba exclusivamente en torno al programa nuclear de Irán, con participación limitada a Irán y Estados Unidos. El funcionario habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado para declarar ante los medios.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había dicho que los funcionarios estadounidenses realizaban labores para celebrar una reunión con Irán esta semana.

Las tensiones entre los dos países se han intensificado después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, dejó entrever que su país podría usar la fuerza contra Irán en respuesta a su represión de los manifestantes. Trump también ha presionado a Teherán para llegar a un acuerdo que limite su programa nuclear.

Rubio espera conversaciones más amplias

El presidente de Irán, el reformista Masoud Pezeshkian, dijo el martes que había girado instrucciones al ministro de Relaciones Exteriores para “buscar negociaciones justas y equitativas” con Estados Unidos, lo que fue el primer claro indicio de que Teherán estaba dispuesto a conversar. También es una señal de que la decisión cuenta con el apoyo del ayatolá Ali Jamenei, quien tiene la última palabra en todos los asuntos de Estado y anteriormente había descartado cualquier negociación.

Rubio dijo que su país esperaba discutir una serie de preocupaciones más allá del tema nuclear, incluidas discusiones sobre los misiles balísticos de Irán, el apoyo a grupos milicianos en toda la región y el “trato a su propio pueblo”.

“El liderazgo de Irán a nivel clerical no refleja al pueblo de Irán. No conozco otro país donde haya una diferencia tan grande entre las personas que dirigen al país y las personas que viven en él”, declaró a los periodistas.

En declaraciones a “The Megyn Kelly Show”, el vicepresidente JD Vance señaló que las conversaciones diplomáticas con Irán son desafiantes debido al sistema político de Teherán, el cual es supervisado por Jamenei.

“Es un país muy extraño para llevar a cabo labores diplomáticas cuando ni siquiera puedes hablar con la persona que está a cargo del país. Eso hace que todo esto sea mucho más complicado, y hace que toda la situación sea mucho más absurda”, subrayó Vance, señalando que Trump puede hablar directamente por teléfono con los presidentes de Rusia, China o Corea del Norte.

Vance aseguró que la cuestión principal de Trump es que no se puede permitir que Irán desarrolle un arma nuclear, afirmando que otros Estados de la región no tardarían en hacer lo mismo.

Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa nuclear es con fines pacíficos. Sin embargo, funcionarios iraníes han lanzado amenazas cada vez más frecuentes en los últimos años con tratar de crear una bomba atómica.

Vance dijo que cree que Trump buscará “lograr lo que pueda por medios no militares. Y si siente que la fuerza militar es la única opción, entonces finalmente elegirá esa opción.”

EE.UU. derriba dron iraní

Un avión de combate de la Marina de Estados Unidos derribó el martes un dron iraní que se acercó a un portaaviones estadounidense. Lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria de Irán también intentaron detener un barco con bandera estadounidense en el Estrecho de Ormuz, indicó la Marina.

Irán no reconoció de inmediato ninguno de los incidentes, los cuales provocaron tensiones pero aparentemente no descarrilaron las esperanzas de conversaciones.

Mandos militares iraníes visitaron el miércoles una base de misiles en un intento de resaltar su preparación militar después de librar una guerra de 12 días con Israel en junio pasado que diezmó las defensas aéreas iraníes. La base alberga el misil Khorramshahr, que tiene un alcance de más de 1,250 millas y fue lanzado hacia Israel durante la guerra del año pasado.

Turquía insta a la diplomacia

También el miércoles, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan reiteró la oposición de su país a la intervención extranjera en el vecino Irán, pidiendo una resolución a través del diálogo.

Turquía ha estado trabajando urgentemente durante la última semana para llevar a Estados Unidos e Irán a la mesa de negociaciones, y anteriormente se planteaba como sede de las conversaciones.

“Creemos que las intervenciones externas que involucren a nuestro vecino Irán representarían riesgos significativos para toda la región”, dijo Erdogan durante una visita a El Cairo. “Resolver los problemas con Irán, incluido el expediente nuclear, por medios diplomáticos es el enfoque más apropiado”.