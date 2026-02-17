Estados Unidos planea desplegar más sistemas de misiles de alta tecnología en Filipinas para ayudar a disuadir la agresión en el Mar de China Meridional, donde los aliados del tratado condenaron el martes lo que llamaron “actividades ilegales, coercitivas, agresivas y engañosas” de China.

Pekín ha expresado repetidamente su alarma por la instalación en el norte de Filipinas de un sistema estadounidense de misiles de alcance medio denominado Typhon en 2024 y de un lanzador de misiles antibuque el año pasado. Afirmó que las armas estadounidenses estaban destinadas a contener el ascenso de China y advirtió de que constituían una amenaza para la estabilidad regional.

China ha pedido a Filipinas que retire las lanzaderas de misiles de su territorio, pero las autoridades encabezadas por el Presidente Ferdinand Marcos Jr. han rechazado la demanda.

Funcionarios estadounidenses y filipinos mantuvieron el lunes en Manila conversaciones anuales sobre la ampliación de los compromisos de seguridad, políticos y económicos y el impulso de la colaboración con los aliados regionales en materia de seguridad.

EE.UU. y Filipinas esbozaron el martes en una declaración conjunta planes específicos de defensa y seguridad para este año, que incluyen maniobras militares conjuntas, el apoyo de Washington para ayudar a modernizar el ejército filipino y los esfuerzos “para aumentar los despliegues de misiles de última generación y sistemas no tripulados de EE.UU. en Filipinas”.

Los aliados de larga data “subrayaron su apoyo a la preservación de la libertad de navegación y sobrevuelo, el comercio lícito sin trabas y otros usos lícitos del mar para todas las naciones”, según el comunicado.

“Ambas partes condenaron las actividades ilegales, coercitivas, agresivas y engañosas de China en el Mar de China Meridional, reconociendo sus efectos adversos sobre la paz y la estabilidad regionales y las economías del Indo-Pacífico y más allá”, añadió.

Los enfrentamientos entre las fuerzas de guardacostas chinas y filipinas se han recrudecido en las aguas en disputa en los últimos años. Vietnam, Malasia, Brunei y Taiwán también están implicados en los enfrentamientos territoriales.

Ninguna de las partes dio detalles sobre los despliegues de misiles previstos, pero el embajador filipino en Washington, José Manuel Romualdez, que participó en las conversaciones del lunes, dijo que funcionarios de defensa estadounidenses y filipinos discutieron el posible despliegue este año de tipos “mejorados” de lanzamisiles estadounidenses que Filipinas podría decidir finalmente comprar.

“Es un tipo de sistema realmente muy sofisticado que se desplegará aquí con la esperanza de que, más adelante, podamos tener el nuestro propio”, declaró Romualdez a The Associated Press.

El sistema de misiles Typhon que el Ejército estadounidense desplegó en la principal región septentrional filipina de Luzón en abril de 2024 y un lanzador antimisiles denominado Sistema de Interdicción de Buques Expedicionarios de la Marina que se desplegó en abril del año pasado también en Luzón han permanecido en Filipinas, dijo Romualdez.

Durante los ejercicios conjuntos, las fuerzas estadounidenses han exhibido los sistemas de misiles a grupos de fuerzas filipinas para que se familiaricen con las capacidades y el uso de las armas, dijeron los oficiales militares.

Romualdez afirmó que el despliegue de misiles estadounidenses en Filipinas no pretendía enemistarse con ningún país.

“Es puramente disuasorio”, dijo. “Cada vez que los chinos muestran algún tipo de agresión, sólo refuerza nuestra determinación de tener este tipo”.

Los lanzadores de misiles Typhon, un arma con base en tierra, pueden disparar el misil Standard Missile-6 y el misil de ataque terrestre Tomahawk. Los misiles Tomahawk pueden recorrer más de 1.600 kilómetros, lo que sitúa a China dentro de su radio de acción, desde la región septentrional filipina de Luzón.

El año pasado, los marines estadounidenses desplegaron el lanzador de misiles antibuque, el Sistema de Interdicción de Buques Expedicionarios de la Armada, en la isla de Batan, en la provincia filipina de Batanes, situada más al norte, frente al canal de Bashi, justo al sur de Taiwán.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.