Brasil es el país de América Latina con la mayor producción y consumo de arroz en el mundo, ubicándose junto a potencias asiáticas como China e India en el ranking global.

En 2025, su demanda interna se estimó en alrededor de 7.1 millones de toneladas, lo que lo convierte en el principal mercado arrocero de la región y en el único país latinoamericano dentro del top 10 mundial de consumidores de este cereal.

Con base en el informe de “Global Rice Consumption Trends 2025”, cerca de 3,500 millones de personas consumen arroz molido a diario, es decir, más del 60% de la población mundial. En varios países de Asia y África, este alimento aporta hasta el 50% de la ingesta calórica diaria, consolidándose como un pilar fundamental de la seguridad alimentaria global.

En el contexto latinoamericano, el arroz es parte clave de la dieta cotidiana y se cultiva de forma intensiva en múltiples naciones. Sin embargo, solo Brasil alcanza una escala tal que le permite figurar junto a los gigantes asiáticos en términos de producción y consumo. Este posicionamiento hace que países como Perú y Colombia queden muy por detrás, pese a que también tienen una fuerte tradición arrocera.

El volumen de arroz demandado por Brasil supera más de tres veces las cifras estimadas para Perú y Colombia. Este diferencial se explica tanto por el tamaño de la población brasileña como por el peso cultural del arroz en su gastronomía, donde suele acompañar de manera casi obligatoria diversos platos cotidianos.

Además, Brasil combina un elevado consumo interno con una robusta producción agrícola, lo que le permite autoabastecerse y, al mismo tiempo, consolidarse como un actor estratégico en la cadena regional de arroz. Esta doble condición de gran consumidor y productor le da un rol clave en el comercio y la estabilidad de la oferta de este grano en América Latina.

El ranking de los 10 países que más arroz consumen en 2025 está dominado casi por completo por Asia: China (192.8 millones de toneladas) e India (140.3 millones) concentran cerca de la mitad del consumo mundial. Les siguen Indonesia, Bangladés, Filipinas, Vietnam, Myanmar, Tailandia y Japón, y recién en el décimo lugar aparece Brasil con sus 7.1 millones de toneladas, como único representante no asiático de la lista.

En cuanto al comercio internacional, Brasil superó a China en el ranking de exportadores de arroz para la campaña 2024/2025, según proyecciones globales. India se mantiene como el mayor exportador del planeta, con 22 millones de toneladas métricas, seguida por Tailandia, con 7.5 millones, en un mercado que continúa mostrando una oferta mundial por encima de los 700 millones de toneladas métricas.

La producción elaborada de arroz para 2023 se proyectó en casi 503 millones de toneladas, mientras que el consumo mundial aumentó en más de 80 millones entre 2008 y 2022, hasta bordear los 520 millones de toneladas métricas. China, India y Bangladés se consolidan como los mayores consumidores, y solo China registró alrededor de 155 millones de toneladas en el período 2022/2023.

En general, los datos retratan un mapa en el que Asia continúa siendo el centro de gravedad del arroz a nivel planetario, pero Brasil se destaca como una excepción relevante: siendo el único país latinoamericano que logra entrar en la élite mundial tanto por su consumo interno como por su capacidad exportadora, superando ampliamente a otros mercados importantes de la región como Perú y Colombia.