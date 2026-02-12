( El Tiempo / GDA )

A unos 5,000 kilómetros de la costa de Chile, en el Pacífico Sur, la isla Henderson fue reconocida durante décadas como un ecosistema prácticamente intacto.

Deshabitada y aislada, esta porción de territorio británico de poco más de 37 kilómetros cuadrados fue inscrita en 1988 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Su ubicación remota permitió el desarrollo de especies endémicas y la convirtió en un espacio clave para el estudio de la evolución y la biodiversidad, según indicó “BBC News”.

Durante años fue considerada uno de los pocos atolones con un equilibrio ecológico casi inalterado.

Récord mundial de basura plástica

Un estudio reciente determinó que Henderson registra la mayor densidad de basura antropogénica documentada en el planeta.

De acuerdo con el medio británico, el 99.8% de los residuos identificados son plásticos y, en apenas 2.5 kilómetros de costa, se han contabilizado cerca de 18 toneladas de desechos.

Se estima que cada día llegan alrededor de 3,750 nuevos objetos plásticos, lo que representa una densidad hasta 100,000 veces superior a la media mundial.

La mayoría de estos residuos es arrastrada por el Giro del Pacífico Sur, una corriente marina que concentra desechos provenientes de distintos puntos del mundo.

Entre los objetos hallados figuran boyas, botellas, cubos, redes de pesca, utensilios de cocina y juguetes infantiles.

Parte de la contaminación estaría asociada a actividades pesqueras e industriales, pese a las restricciones vigentes en la zona.

Basura enterrada y alteración del suelo

No toda la contaminación es visible. Se calcula que el 68% de los residuos permanece enterrado a unos 10 centímetros bajo la arena, con concentraciones que superan los 4,500 fragmentos por metro cuadrado.

Esta acumulación modifica las condiciones físicas y químicas del suelo y altera los procesos ecológicos propios del atolón, afectando el equilibrio del ecosistema insular.

Las aves marinas que anidan en la isla ingieren fragmentos de plástico al confundirlos con alimento.

A nivel mundial, más del 55% de las especies de aves marinas se ven afectadas por la presencia de plástico, incluidas dos especies autóctonas de Henderson.

La acumulación de residuos en sus estómagos provoca desnutrición, intoxicaciones y, en muchos casos, la muerte, afirmó “BBC News”.

También se han documentado cambios en el comportamiento de otras especies. La investigadora Jennifer Lavers registró cangrejos terrestres que utilizan tapas de botellas y envases de cosméticos como refugio.

“Los cangrejos terrestres están viviendo dentro de tapas de botellas, en contenedores y botes de cosméticos”, señaló.

En uno de los casos observados, un ejemplar habitaba en la cabeza rota de una muñeca. “Este plástico es viejo, frágil, afilado y tóxico”, añadió.

Henderson alberga 10 especies endémicas de plantas y cuatro de aves terrestres cuya supervivencia depende del equilibrio ecológico del lugar.