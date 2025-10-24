En las últimas semanas, los habitantes de Oaxaca, en México, han estado consternados por el asesinato de Fabiola Ortiz Medina, profesora y psicóloga del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, en el municipio de Putla Villa de Guerrero. La mujer, de 49 años de edad, fue atacada a balazos en el estacionamiento del colegio.

Según confirmó el fiscal estatal, Bernardo Rodríguez Alamilla, la principal línea de investigación apunta a que el crimen fue cometido por un alumno inconforme con una calificación académica.

Se sabe que el ataque ocurrió hacia las 3:00 de la tarde, cuando la docente llegaba al colegio. Mientras estacionaba su vehículo frente a la institución, un joven se acercó y le disparó en repetidas ocasiones. De inmediato, la profesora Fabiola Ortiz Medina fue trasladada a un hospital de la zona, pero murió antes de recibir atención médica.

El fiscal Rodríguez Alamilla informó que el presunto agresor ya fue identificado y cuenta con una orden de aprehensión emitida por un juez del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.

“Nuestra principal línea de investigación tiene que ver con un problema al interior de la institución académica, con un alumno. Es por un tema de calificación”, declaró el funcionario.

Asimismo, las autoridades confirmaron que el caso se investiga con perspectiva de género. En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) indicó que se abrió una carpeta de investigación por feminicidio y que se trabaja de forma coordinada con los cuerpos de seguridad locales y policías para dar con el responsable.

El hecho provocó conmoción en la comunidad educativa y entre los habitantes del municipio, ubicado en la región Sierra Sur. Docentes y estudiantes del Cobao plantel 6 realizaron un homenaje el 17 de octubre en memoria de la maestra, quien fue recordada por su vocación y compromiso con la enseñanza.

Ortiz Medina, licenciada en Psicología, tenía 49 años y más de una década dedicada a la docencia. “Dedicó su vida a enseñar e inspirar”. Nos cuesta imaginar el aula sin su risa”, expresó una alumna durante la ceremonia.

La directora del colegio, Verónica Hernández, y el Sindicato Único de Trabajadores del Cobao (Sutcobao) exigieron justicia y mayor seguridad para el personal educativo.

“Faltará una maestra, una mujer, pero sobre todo una madre que les hará falta a sus hijos”, escribió la directiva en redes sociales.

El caso de Fabiola Ortiz se suma a los más de 70 asesinatos de mujeres registrados en Oaxaca en lo que va del año, según datos oficiales, lo que mantiene a la entidad entre las de mayor incidencia de violencia feminicida en México.