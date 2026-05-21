Lo que comenzó como una serie de pérdidas sin explicación dentro de un salón de clases terminó convirtiéndose en un caso que generó indignación y abrió una investigación escolar en México.

Un grupo de estudiantes decidió tomar una medida por cuenta propia luego de notar que dinero y objetos personales desaparecían con frecuencia durante el tiempo de descanso. Los jóvenes instalaron una cámara escondida para intentar descubrir qué estaba ocurriendo cuando el aula quedaba vacía.

La situación se registró en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cet del Mar) número 32, ubicado en el municipio de Empalme, Sonora. Según la información conocida hasta ahora, las sospechas comenzaron a crecer entre alumnos y padres de familia después de repetidos reportes sobre pertenencias extraviadas y efectivo desaparecido dentro del salón.

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Las grabaciones realizadas por los propios estudiantes empezaron a circular posteriormente en redes sociales y mostraron una escena que desató sorpresa entre la comunidad educativa.

En las imágenes difundidas aparece un docente que ingresa al aula mientras los alumnos se encontraban fuera del salón durante el descanso y se pondría a revisar distintas mochilas ubicadas sobre los pupitres.

Según información recolectada por El Universal, padres de familia identificaron al profesor como José Pedro “N”, quien impartía la materia de Ética y Valores.

Siempre les desaparecían cosas de la mochila durante el recreo, así que decidieron colocar una cámara oculta y descubrieron que su profesor era el ladrón de la clase. pic.twitter.com/xz6c22wQDf — ceciarmy (@ceciarmy) May 21, 2026

De acuerdo con los registros divulgados, durante la grabación, el docente observó el interior de varias maletas y manipuló objetos. En un momento incluso abandonó el lugar tras escuchar ruidos y luego volvió a ingresar para continuar revisando pertenencias.

El caso adquirió una relevancia aún mayor por el contexto alrededor del docente y por las reacciones que comenzaron a aparecer en plataformas digitales. Usuarios expresaron sorpresa por el hecho de que la persona señalada impartiera una asignatura relacionada con principios y formación ética.

Entre los testimonios difundidos está el de una madre de familia que aseguró que su hija ya había sido afectada anteriormente. Según relató, la estudiante perdió unos audífonos y, tiempo atrás, dinero en efectivo. La mujer expresó su inconformidad frente a la situación y afirmó: “Con muchos sacrificios uno les da para sus cosas para que un maestro les robe”.

Tras la divulgación de las imágenes, estudiantes realizaron manifestaciones a las afueras del plantel exigiendo medidas frente a lo ocurrido. Las protestas estuvieron acompañadas por reclamos de padres que pidieron claridad sobre el caso y acciones institucionales.

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El director del centro educativo, Refugio Samaniego Badilla, informó que luego de conocerse la situación, se solicitó al docente retirarse temporalmente de las instalaciones mientras el caso es revisado por autoridades educativas superiores, quienes deberán determinar las medidas correspondientes.

Además, algunos familiares señalaron que acudieron ante instancias judiciales para presentar denuncias relacionadas con los hechos. Sin embargo, también afirmaron que inicialmente se les habría indicado que la situación podía ser tratada como un asunto interno debido a las cantidades reportadas.

Hasta el momento, las autoridades educativas estatales no han emitido un pronunciamiento amplio sobre el desenlace del caso. Mientras avanzan las revisiones, el episodio continúa generando conversación en redes sociales y reabre el debate sobre seguridad, confianza y vigilancia dentro de los entornos escolares.