Funcionarios europeos frustrados presionaron el lunes para que se aclare cómo la declaración del presidente estadounidense Donald Trump de un impuesto global del 15% sobre las importaciones afectaría el acuerdo comercial que alcanzaron con Trump este verano, mientras los legisladores de la UE pusieron en pausa la ratificación del acuerdo hasta que obtengan claridad.

La comisión de Comercio del Parlamento Europeo aplazó una votación de la comisión sobre la ratificación después de que Trump dijera que impondría el nuevo arancel, después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara su uso de una ley de poderes de emergencia para establecer nuevos impuestos a la importación. Trump recurrió entonces a otra sección de la ley comercial para justificar su imposición de la tasa global del 15%, que entrará en vigor el martes.

La posición de la UE se expresa en cinco palabras: “Un acuerdo es un acuerdo”, dijo el portavoz de la Comisión, Olof Gill. “Así que ahora simplemente le decimos a EE.UU. que depende de ustedes mostrarnos claramente qué camino está tomando para cumplir el acuerdo”.

El acuerdo entre EE.UU. y la UE limitaba al 15% los aranceles sobre la mayoría de los productos europeos importados, mientras que los aranceles sobre los productos industriales de EE.UU. se reducirían a cero. Aunque el acuerdo supuso para consumidores y empresas un aumento de los aranceles respecto a la media anterior del 4,8%, también dio seguridad a las empresas para que pudieran planificar, un factor al que se atribuye el mérito de haber ayudado a Europa a evitar una recesión el año pasado.

Dado que el nuevo tipo del 15% anunciado el sábado se aplicaría además de los aranceles anteriores, rompería el límite máximo acordado sobre aranceles, dijo Bernd Lange, Presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento. Los legisladores aplazaron la votación del acuerdo prevista para el martes.

También se plantearon dudas sobre otros acuerdos comerciales con países como Brasil, India y Gran Bretaña. Por ejemplo, Gran Bretaña acordó un arancel máximo del 10% con Estados Unidos, mientras que India se conformó con el 18% y Vietnam aceptó el 20%. Aunque la decisión del Tribunal Supremo no afectó directamente a los acuerdos bilaterales, se negociaron utilizando como palanca la amenaza de imponer los aranceles ahora invalidados. Sin embargo, la reapertura de esos acuerdos podría ser contraproducente porque Trump ha dejado claro que aplicará aranceles en virtud de otras leyes distintas de la que el Tribunal Supremo dijo que no podía aplicar.

El representante de Comercio de EEUU, Jamison Greer, dijo el domingo en el programa “Face the Nation” de la cadena estadounidense CBS que la Administración había dejado claro a los socios negociadores que Trump tenía la intención de imponer aranceles tanto si el Tribunal Supremo fallaba en su contra como si no, que “ganáramos o perdiéramos, iba a haber aranceles.”

Dijo que los acuerdos bilaterales “son buenos acuerdos, esperamos mantenerlos, esperamos que nuestros socios los mantengan”.

Pasar de los aranceles específicos de cada país al arancel global único del 15% “tendrá implicaciones considerables en otros lugares”, afirmó Atakan Bakiskan, economista estadounidense del banco Berenberg. El nuevo arancel supone un tipo reducido para algunos países, por ejemplo Brasil, que se enfrenta a una reducción de casi 15 puntos porcentuales, y China, que ve una reducción de casi 10 puntos porcentuales.

Según la ley en la que se basó Trump, estos últimos aranceles solo estarán en vigor 150 días, a menos que el Congreso vote su prórroga. Trump podría aprovechar ese tiempo para buscar otras disposiciones legales que respalden sus medidas.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.